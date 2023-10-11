Як позбутися хлопця за 3 секунди. Жаби "вмирають", щоб позбутися докучливих залицяльників

Дослідники виявили, що самки використовують цікаву тактику, щоб уникнути небажаних залицянь і відвадити самців.

Шлюбний сезон європейських звичайних жаб може закінчитися вельми сумно, якщо кілька самців буквально стануть хапатися за одну самку. Раніше навіть учені вважали, що самки цього виду не можуть вибирати партнерів або захиститися від настирливого залицяльника — якщо самець поклав на неї око, виходу буквально не залишається, пише The Guardian.

Однак нове дослідження показує, що самки цього виду насправді куди винахідливіші, ніж вважалося раніше. Вчені виявили, що коли справа доходить до уникнення небажаної уваги самців, деякі жаби вживають рішучих заходів: просто симулюють свою смерть.

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За словами співавтора дослідження доктора Каролін Діттріх із Музею природничої історії Берліна, результати свідчать про те, що в щільних скупченнях, що гніздяться, самки зовсім не пасивні, як вважалося раніше.

Під час дослідження вчені провели низку експериментів, у яких кожного самця помістили в ящик із двома самками: однією великою та однією маленькою. Потім поведінку спарювання було записано на відео. Загалом в експерименті були залучені 54 самки, при цьому 83% з них, схоплені самцями, намагалися повернути своє тіло. Писк і бурчання, що закликають до звільнення, видавали 48% стиснутих самок, причому всі вони також обертали своїм тілом.

Куди цікавішим виявилося те, що у 33% самок спостерігалася тонічна нерухомість — застигання з витягнутими руками й ногами, що нагадує те, як якби жаба померла. Крім того, команда помітила, що така поведінка, як правило, виникала одночасно з обертанням і криком.

Автори дослідження також зазначають, що дрібніші самки частіше використовували всі три тактики разом на відміну від більших самок. Така поведінка вельми незвична для жаб, проте вчені виявили, що вона насправді спостерігалася і раніше. Наприклад, у книзі 1758 року Резео фон Розенхофф описав цю поведінку, втім, більше про неї не згадувалося.

Дослідники вважають, що тонічна нерухомість, ймовірно, є реакцією на стрес. Вони виявили, що вона частіше зустрічається у дрібніших самок, а отже молодших, що може бути результатом більшого стресу, який виникає за меншого досвіду розмноження. Спостереження також свідчать про те, що ці тактики все ж допомагали, принаймні деяким самкам, уникнути небажаних загравань. Спостереження показують, що така поведінка дала змогу втекти 25 самкам.

Утім, учені також вважають, що така поведінка може мати й інші цілі. Передбачається, що за допомогою тонічної нерухомості самки можуть перевіряти силу і витривалість самця — риси, які можуть підвищити шанси га виживання, якщо самець зможе здолати інших суперників.

Доктор Діттріх також зазначає, що знадобляться додаткові дослідження, щоб повторити експеримент із більшою вибіркою. Утім, так чи інакше, результати дослідження дають нове уявлення про поведінку самок.

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