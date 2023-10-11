Жахливі сліди середньовічної різанини під час битви при Вісбю: що знайшли археологи (фото)

Битва при Вісбю — жорстока середньовічна битва біля містечка Вісбю на шведському острові Готланд, що відбулася між жителями Готланду та данцями, в якій перемогу здобули останні.

Битва при Вісбю, це середньовічне протистояння, відбулася між мешканцями острова та данськими військами, що вторглися на нього, і данці вийшли переможцями. Її наслідки були нічим іншим, як жахливою сценою — поле бою встелене останками солдатів і жителів, їхні кістки порізані і зламані, скелети все ще одягнені в кольчуги і обладунки, розтрощені черепи, деякі з них все ще зі списами і ножами. Це моторошне свідчення жорстокості того часу, пише Ancient Origins.

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Жадібні амбіції короля

Щоб зрозуміти передумови битви при Вісбю, нам потрібно повернути час назад, у Середньовіччя. Готланд, острів, розташований у Балтійському морі, займав життєво важливу позицію в заплутаній павутині торговельних мереж. Місто Вісбю, розташоване на березі Готланду, було важливим центром торгівлі та культурного обміну.

Вісбю стало не просто містом. Воно було членом Ганзейського союзу, конфедерації купецьких міст, що охоплювала Північно-Західну та Центральну Європу. Ця ліга займалася не лише торгівлею; вона також діяла як захисний союз, гарантуючи безпеку та інтереси міст-членів.

Однак, коли вплив союзу зростав, він кидав тінь, яка дратувала деяких правителів. Серед них був Вальдемар IV, король Данії. Вальдемар бачив у Ганзейському союзі конкурента торговельним інтересам свого королівства і жадав багатства, накопиченого містами-членами союзу.

У 14 столітті статус Вісбю як великого торгового центру зменшився, що привернуло увагу Вальдемара. Ходили навіть чутки, що мешканці Вісбю насміхалися над данським королем у глузливих піснях за чаркою, підживлюючи його особисту вендету.

Мотиви нападу Вальдемара IV на Вісбю були сумішшю економічного суперництва, територіальних амбіцій та особистих образ. Це складне тло підготувало ґрунт для жорстокого зіткнення, відомого як Битва при Вісбю 1361 року, що змінило долю цього колись великого середньовічного торгового міста.

Мотиви нападу Вальдемара IV на Вісбю були сумішшю економічного суперництва, територіальних амбіцій та особистих образ Фото: Public Domain

Данське вторгнення

Влітку 1361 року данська армія вирушила до Готланду. Мешканці Вісбю знали про вторгнення і підготувалися до битви. Коли війська Вальдемара висадилися на західному узбережжі Готланду наприкінці липня 1361 року, вони налічували від 2 000 до 2 500 осіб, переважно досвідчених данських і німецьких найманців. Готландці, які захищали своє місто, навпаки, налічували близько 2 000 осіб, але вони не мали бойового досвіду.

Перше зіткнення відбулося біля Местербю в центральній частині острова, де готландці намагалися зупинити наступ данців. На жаль, захисники Местербю зазнали поразки, і данці просунулися до Вісбю.

Сама битва за Вісбю відбувалася за межами міських стін. Попри доблесні зусилля, ополченці не змогли протистояти загартованій у боях данській армії. Більшість захисників загинули, а місто здалося Вальдемару.

Розкопуючи минуле

Після битви полеглих поховали у братських могилах, де вони спочивали протягом століть. Між 1905 і 1928 роками ці масові поховання виявили археологи і розкопали. Загалом знайдено понад 1100 людських останків. Ця археологічна скарбниця дала ключ до розуміння битви під Вісбю.

Вивчаючи поранення на цих останках, вчені змогли визначити типи зброї, що використовувалися під час битви. Ріжуча зброя, така як мечі та сокири, спричинила близько 450 поранень, тоді як колюча зброя, така як списи та стріли, завдала близько 120.

Крім того, дослідження кісток показало, що щонайменше третина захисників були літніми людьми, дітьми або людьми з обмеженими фізичними можливостями. Це малює похмуру картину жахливих обставин, з якими зіткнулися мешканці міста під час битви.

Перші розкопки масових поховань часів битви під Вісбю 1361 року під керівництвом Оскара Вільгельма Веннерстена у 1905 році Фото: Julius Jääskeläinen / CC BY 2.0

Унікальна знахідка

Полеглих швидко поховали після битви, залишивши їхні обладунки та зброю недоторканими. Ці добре збережені останки є рідкісною археологічною знахідкою. Хоча багато захисників були погано екіпіровані для бою, археологи виявили приклади кольчуг, рукавиць і різноманітної зброї.

Броньовану рукавичку знайдено у Вісбю Фото: Gabriel Hildebrand

Сьогодні вони виставлені в музеї Готланду, слугуючи вічною даниною пам'яті захисникам Вісбю.

Битва при Вісбю може бути главою з далекого минулого, але її спадщина живе завдяки чудовим археологічним знахідкам, які проливають світло на людські жертви і жорстокі реалії середньовічної війни.

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