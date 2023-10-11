Астероїди в Сонячній системі приховують невідомі хімічні елементи: що з'ясували вчені

Автори нового дослідження спробували пояснити надзвичайно високу щільність одного з відомих великих астероїдів.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The European Physical Journal Plus, деякі астероїди в Сонячній системі теоретично можуть містити в собі невідомі науці хімічні елементи, пише ScienceAlert.

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Найщільнішим природним хімічним елементом у Періодичній системі хімічних елементів є осмій. Його густина за кімнатної температури становить 22,59 грама на кубічний сантиметр. Це у 2 рази більше, ніж густина внутрішнього ядра Землі і таке значення майже еквівалентне густині ядра Юпітера.

Хоча астероїди і не мають достатньо маси для того, щоб стиснути мінерали до надщільного стану, все ж таки деякі вчені вважають, що в цих космічних каменях можуть міститися набагато щільніші хімічні елементи, ніж осмій. Тобто елементи, яких немає в Періодичній системі хімічних елементів.

Згідно з цими теоріями, у природі існують стабільні хімічні елементи, які розташовані далі в Періодичній системі за нестабільними радіоактивними елементами з атомними номерами 105 і 118. А ці елементи, до речі, були створені тільки в лабораторіях, тобто їх немає в природі.

Науковці поки що достеменно не впевнені, чи будуть стабільними хімічні елементи, що мають наступні атомні номери після 118, адже їх навіть не створювали в лабораторіях. Водночас існують теорії, що такі елементи можуть бути стабільними тривалий час.

Хоча астероїди і не мають достатньо маси для того, щоб стиснути мінерали до надщільного стану, все ж деякі вчені вважають, що в цих космічних каменях можуть міститися набагато щільніші хімічні елементи, ніж осмій... Фото: EarthSky

Вважається, що такі надважкі хімічні елементи матимуть дуже високу щільність. І якщо вони існують, то можуть пояснити, наприклад, той факт, що астероїд Полігімнія, що знаходиться в головному поясі астероїдів, має надзвичайно високу щільність. Як засвідчили вимірювання космічного каменю завширшки від 50 до 60 км, його щільність становить 75,28 грама на кубічний сантиметр. Таким чином цей астероїд є потенційним надщільним об'єктом. Але багато дослідників вважають, що це неможливо і вимірювання помилкові.

Але автори нового дослідження вирішили з'ясувати, чи може взагалі існувати така щільність, тобто чи існують невідомі хімічні елементи. За допомогою відомих моделей атомів вони вивчили атомну структуру потенційних надважких хімічних елементів, яких немає в Періодичній системі.

Дослідження показало, що елементи, які мають атомні номери, близькі до 164, можуть бути стабільними і при цьому густина таких елементів може становити від 36 до 68 грамів на кубічний сантиметр. Тобто ці значення дуже близькі до значення щільності, отриманого під час вивчення астероїда Полігімнія.

Але автори дослідження вказують на те, що це не означає, що цей астероїд обов'язково є надщільним об'єктом. Результати говорять про те, що в природі можуть існувати надщільні елементи, які ще не виявлено, і для пояснення надщільних об'єктів не обов'язково використовувати темну матерію, як припускають деякі теорії.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Gaia виявив у Сонячній системі понад 150 тисяч нових астероїдів, а також 500 000 нових зірок у Чумацькому Шляху. Вчені заявили, що телескоп перевершив їхні очікування.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA отримав нове важливе завдання на Марсі. Perseverance має взяти зразки породи з дуже твердих каменів у пошуках ознак позаземного життя.