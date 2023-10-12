Учені виявили джерело загадкових радіосигналів із глибокого космосу

Уперше ці незвичайні радіосигнали виявили ще 16 років тому і відтоді вчені намагаються з'ясувати, в чому причина їхньої появи.

Загадкові радіосигнали, яких за останні 10 років було виявлено кілька тисяч, залишаються однією з найбільших космічних таємниць, над розгадкою якої ламають голову вчені. Деякі експерти пов'язують появу цих сигналів з існуванням позаземних цивілізацій, інші ж дають їм зовсім інше пояснення і пов'язують їх із нейтронними зірками. Автори дослідження, опублікованого у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вважають, що виявили джерело походження загадкових радіоімпульсів, пише Daily Mail.

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Незвичайними радіосигналами, які вловлюють багато років наземні радіотелескопи, є швидкі радіоспалахи (БРС). Вони являють собою дуже потужні і яскраві викиди енергії, які видимі тільки в радіохвилях. Хоча ці загадкові радіосигнали можуть долати мільярди світлових років до Землі, вони існують лише частки секунди. Астрономи вважають, що якби була можливість спостерігати за всім Всесвітом, то щодня радіотелескопи фіксували б приблизно 10 тисяч БРВ.

Точна причина появи БРВ досі не встановлена, але одна з популярних теорій свідчить, що ці спалахи енергії можуть виходити з нейтронних зірок. Це одні з найщільніших відомих ученим об'єктів у космосі, які виникають після того, як масивна зірка вибухнула надновою, а її ядро стиснулося до сфери розміром від 10 до 40 км.

Точної причини появи БРВ досі не встановлено, але одна з популярних теорій свідчить, що ці спалахи енергії можуть виходити з нейтронних зірок Фото: ESO

Одним із типів нейтронних зірок є магнетари, які мають дуже сильне магнітне поле. Передбачається, що саме в магнетарах виникають БРВ. Нове дослідження припускає, що "землетруси" на поверхні магнетарів є джерелом загадкових радіосигналів із космосу.

За словами вчених, існують теорії, які говорять про те, що на поверхні магнетарів можуть виникати зоряні "землетруси", тобто викид енергії, який схожий на викид енергії під час земних землетрусів. Тому дослідники вивчили можливі подібності в цих подіях.

Учені з'ясували, що енергія, яка виділяється поштовхами на поверхні нейтронних зірок, справді схожа на енергію, яка виділяється під час земних землетрусів. Автори дослідження дійшли висновку, що на поверхні нейтронних зірок може існувати тверда кора і коли тут виникають раптові "землетруси", то виділяється величезна кількість енергії, яку фіксують радіотелескопи як БРВ. Тепер учені хочуть продовжити свої спостереження, щоб підтвердити свої початкові висновки.

Фокус уже писав про те, що китайські вчені за допомогою радіотелескопа FAST виявили черговий швидкий радіосплеск.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше побачили зіткнення двох величезних планет у далекій зоряній системі. Зіткнення двох крижаних гігантів призвело до появи однієї планети, яка в сотні разів більша за Землю.