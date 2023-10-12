Артефакт часів ацтеків: різьблену голову змії знайшли в Мехіко

Дослідники знайшли унікальний артефакт, а саме різьблену голову змії в Мексиці. Окрім неймовірних розмірів, вона дивує кольорами, які досі збереглися.

У місті Теночтітлан, яке є частиною Мехіко, столиці Мексики, вчені знайшли вирізьблену з каменю змію. Це відкриття, яке проливає світло на багату історію цієї стародавньої цивілізації, пише HeritageDaily.

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Теночтітлан був могутнім містом-державою і став ключовою частиною Потрійного союзу, до якого входили Тескоко і Тлакопан. До 1519 року, коли прибули іспанські конкістадори, воно було на піку свого розквіту і могло похвалитися населенням від 200 000 до 400 000 мешканців.

Однак, прихід іспанців також приніс хвороби, до яких мексиканці не мали імунітету. Це призвело до руйнівного спалаху віспи, що спричинило значне скорочення населення міста. За оцінками, понад 50% людей у регіоні стали жертвами цієї хвороби.

Нещодавні розкопки в історичному центрі Мехіко виявили дещо справді дивовижне: ацтекську різьблену змію. Цей артефакт, розміром 1,8 метра в довжину й 1 метр у висоту, знайдений на глибині близько 4,5 метрів нижче нинішнього рівня вулиці. Ще дивовижнішою цю знахідку робить те, що вона виявлена поза своїм первісним контекстом, поряд з іншими архітектурними елементами.

Збереження різьблення завдячує унікальним ґрунтовим умовам у цій місцевості, які допомагали захищати його протягом століть. Вражає те, що понад 80% різьблення все ще вкрите штукатуркою та слідами пігментів таких кольорів, як охра, червоний, синій, чорний та білий. Ці пігменти дають змогу зазирнути у яскравий світ мексиканців, які використовували їх для прикрашання своїх культових зображень і храмів.

Щоб забезпечити збереження цих делікатних пігментів, дослідники використовують камеру підвищеної вологості, і їхня робота триватиме до 2024 року. За словами Барахаса Роча, який очолює роботу зі збереження кольору, ці пігменти є крихкими, оскільки вони виготовлені з мінералів і рослин, що робить їх збереження вкрай важливим.

Це відкриття не лише проливає світло на мистецькі досягнення мексиканського народу, але й пов'язує нас з багатою історією Теночтітлана, міста, яке колись було процвітаючим центром культури та інновацій. Різьблення змій нагадує нам про неймовірні досягнення цієї стародавньої цивілізації та пропонує зазирнути у їхній світ, з його яскравими кольорами та витонченими витворами мистецтва.

Оскільки археологи продовжують заглиблюватися в минуле, ми можемо з нетерпінням чекати на нові відкриття, які розкриють таємниці стародавніх цивілізацій і допоможуть нам оцінити неймовірні культури, що існували задовго до нашого часу. Це різьблення ацтекської змії — лише один шматочок пазла, але це шматочок, який додає глибини та яскравості гобелена людської історії.

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