Велике вторгнення. Китайські "пазуристі прибульці" захоплюють Британію: вчені показали карту
Дослідники показали, наскільки поширилися китайські мохнаторукі краби територією країни.
Ці ракоподібні вперше з'явилися в річці Темзі 1973 року і відтоді поширилися далі вглиб Великої Британії. Уже до 2016 року китайські волохаторукі краби, названі на честь своїх пухнастих "пазурів", вважаються в країні "широко поширеним видом", пише Daily Mail.
Ракоподібні поступово просувалися вглиб Великої Британії й врешті-решт їх помітили навіть у Лондоні. Крім того, що ці краби можуть болісно кусатися, вчені побоюються, що вони також загрожують берегам британських річок.
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Під час нового дослідження вчені з Музею природної історії з'єднали понад 800 записів спостереження крабів по всій країні та склали найповнішу карту вторгнення цих "пазуристих прибульців". На карті видно, що випадки спостереження ракоподібних було підтверджено в усій країні, зокрема в Лондоні, Ньюкаслі, Манчестері, Суонсі, Глазго і Брайтоні.
За словами ветеринара, що спеціалізується на догляді за екзотичними тваринами Луани Фактор, ймовірність того, що краби продовжать поширюватися країною, надзвичайно велика, з огляду на їхню адаптованість, міграційну поведінку та історію попередніх пересувань. Проблема полягає в тому, що ці ракоподібні можуть спричиняти екологічні порушення, зокрема завдавати шкоди берегам, зариваючи нори, а також конкуруючи з місцевими видами за ресурси, блокуючи водостоки та пошкоджуючи рибальські снасті.
Дослідники зазначають, що попри навалу, краби навряд чи загрожують людям або домашнім улюбленцям — вони можуть болісно вкусити, якщо наблизитися до них надто близько, але не принесуть іншої шкоди здоров'ю.
Однак існує ймовірність того, що агресивні китайські мохнаторукі краби можуть вирости до розмірів обідньої тарілки. Наразі вони вже зустрічаються не тільки біля водойм, а й пробираються в міста.
Зазначимо, що цей вид ракоподібних належить до 30 немісцевих видів, внесених до списку тих, що "викликають занепокоєння", через їхню інвазивність і здатність прижитися в кількох європейських країнах.
Дослідники зазначають, як правило, розмір панцирів краба сягає близько 8 сантиметрів. При цьому їхнє перебування в прісних водоймах зовсім не постійне, восени вони вирушають у небезпечну подорож назад до солоних водних просторів.
Раніше Фокус писав про те, що місто захопили два види тарантулів.