Велике вторгнення. Китайські "пазуристі прибульці" захоплюють Британію: вчені показали карту

Дослідники показали, наскільки поширилися китайські мохнаторукі краби територією країни.

Ці ракоподібні вперше з'явилися в річці Темзі 1973 року і відтоді поширилися далі вглиб Великої Британії. Уже до 2016 року китайські волохаторукі краби, названі на честь своїх пухнастих "пазурів", вважаються в країні "широко поширеним видом", пише Daily Mail.

Ракоподібні поступово просувалися вглиб Великої Британії й врешті-решт їх помітили навіть у Лондоні. Крім того, що ці краби можуть болісно кусатися, вчені побоюються, що вони також загрожують берегам британських річок.

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Під час нового дослідження вчені з Музею природної історії з'єднали понад 800 записів спостереження крабів по всій країні та склали найповнішу карту вторгнення цих "пазуристих прибульців". На карті видно, що випадки спостереження ракоподібних було підтверджено в усій країні, зокрема в Лондоні, Ньюкаслі, Манчестері, Суонсі, Глазго і Брайтоні.

Ракоподібних бачили на водних шляхах у Кембриджширі, зокрема на дамбі у Віттлсі Фото: BBC

За словами ветеринара, що спеціалізується на догляді за екзотичними тваринами Луани Фактор, ймовірність того, що краби продовжать поширюватися країною, надзвичайно велика, з огляду на їхню адаптованість, міграційну поведінку та історію попередніх пересувань. Проблема полягає в тому, що ці ракоподібні можуть спричиняти екологічні порушення, зокрема завдавати шкоди берегам, зариваючи нори, а також конкуруючи з місцевими видами за ресурси, блокуючи водостоки та пошкоджуючи рибальські снасті.

Дослідники зазначають, що попри навалу, краби навряд чи загрожують людям або домашнім улюбленцям — вони можуть болісно вкусити, якщо наблизитися до них надто близько, але не принесуть іншої шкоди здоров'ю.

Карта поширення крабів у Великій Британії Фото: Natural History Museum

Однак існує ймовірність того, що агресивні китайські мохнаторукі краби можуть вирости до розмірів обідньої тарілки. Наразі вони вже зустрічаються не тільки біля водойм, а й пробираються в міста.

Зазначимо, що цей вид ракоподібних належить до 30 немісцевих видів, внесених до списку тих, що "викликають занепокоєння", через їхню інвазивність і здатність прижитися в кількох європейських країнах.

Дослідники зазначають, як правило, розмір панцирів краба сягає близько 8 сантиметрів. При цьому їхнє перебування в прісних водоймах зовсім не постійне, восени вони вирушають у небезпечну подорож назад до солоних водних просторів.

Раніше Фокус писав про те, що місто захопили два види тарантулів.