Вулиці на Місяці: вчені придумали спосіб перетворити місячний пил на тверді дороги

Побудувати тверде покриття на поверхні Місяця можна, якщо розплавити місцевий пил за допомогою величезної лінзи.

На супутнику Землі немає повітря для дихання, води в рідкому вигляді, а також тут спостерігаються екстремально високі та низькі температури. Але найголовніша проблема для астронавтів на Місяці — це пил. Він може пошкодити скафандри та наукове обладнання. Але водночас, як вважають автори дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, місячний пил може бути корисним. З нього можна побудувати тверді дороги і посадочні майданчики для космічних ракет. Для цього необхідно розплавити цей пил за допомогою величезної лінзи, пише The Guardian.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори нового дослідження вважають, що пил на Місяці може бути не тільки шкідливим, а й корисним для астронавтів. Просто його потрібно спрямувати в потрібне русло. Для того, щоб побудувати базу на Місяці, а вже тим паче тверде покриття на поверхні для поліпшення переміщень астронавтів і роботизованих апаратів, необхідно доставити будівельні матеріали із Землі. Але це дуже витратна місія, яка вимагає великих грошових вкладень. Тому вчені шукають способи використання місцевих ресурсів для здійснення подібних завдань. І одним із таких ресурсів є місячний пил. Він всюди на супутнику Землі, а тому його потрібно обов'язково використовувати, вважають учені.

Автори нового дослідження провели експерименти з дрібнозернистим матеріалом під назвою EAC-1A, який був створений у Європейському космічному агентстві як замінник місячного пилу. Вчені використовували лазерний промінь діаметром 50 мм для нагрівання матеріалу до температури в 1600 градусів Цельсія, щоб він розплавився. Після цього вони змогли створити трикутні "плитки" шириною приблизно 25 см. За словами вчених, їх можна з'єднати разом і в такий спосіб створити тверді дороги на Місяці, а також посадочні майданчики для ракет і космічних кораблів.

Автори нового дослідження вважають, що пил на Місяці може бути не тільки шкідливим, а й корисним для астронавтів Фото: NASA

Але на Місяці замість лазера потрібно використовувати величезну лінзу, яку все ж таки доведеться доставити із Землі. Науковці підрахували, то її площа має становити приблизно 2,5 м. Через цю лінзу проходитиме сонячне світло, яке й виконуватиме функцію лазера для нагрівання місячного пилу.

Але процес створення твердого покриття на Місяці, як вважають учені, може зайняти тривалий час. Хоча автори дослідження вказують на те, що на Землі будівництво також не відбувається швидко. Наприклад, на виготовлення окремої "плитки" потрібно приблизно 1 годину. А для того, щоб побудувати посадковий майданчик на Місяці розміром 10 на 10 метрів знадобиться приблизно 100 днів. Але вчені вважають, що це не так і багато, враховуючи, що всі ресурси для будівництва будуть знаходитися вже на місці, що істотно знижує вартість будівництва.

Фокус уже писав про те, що NASA звернулося до приватних підрядників із пропозицією створити спеціальну місячну морозильну камеру, яка знадобитися під час майбутніх пілотованих місій на Місяць.

Також Фокус писав про те, що Індія вперше відправить своїх астронавтів на індійському космічному кораблі на орбіту. Але до цього буде проведено випробування космічного корабля, і воно відбудеться в жовтні цього року.