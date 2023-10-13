Шлях до Вогняної Землі: амбітний проєкт Америки, який так і не завершився

Будівництво Панамериканського шосе мало здійснити мрію про з’єднання Америки одним шляхом, від півночі до півдня. Проте ця ідея, на жаль чи на щастя, зазнала краху через певні причини.

Панамериканське шосе — це чудова мрія побудувати грандіозну магістраль, що тягнеться через усю Америку, з'єднуючи людей і нації. Цей амбітний проєкт мав на меті з'єднати Аляску з Вогняною Землею, найпівденнішою точкою Південної Америки, пише Big Think.

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На початку 1900-х років ідея цієї магістралі була продиктована оптимізмом і політикою добросусідства, а також прагненням американського бізнесу збільшити продажі автомобілів, шин і дорожнього будівництва в Південній Америці.

Автомагістраль замислювалася як спільний американський громадський простір і засіб сприяння міжнародному співробітництву і туризму. Але, по суті, йшлося про продаж більшої кількості автомобілів американського виробництва.

Рекламні матеріали малювали райдужну картину націй, об'єднаних асфальтними стрічками, але мрія зайшла в глухий кут. Кордон між Панамою та Колумбією виявився нездоланною перешкодою.

Місцевість Дар'єнської ущелини, відомої як Ель-Тапон-Дар'єн, створювала величезні труднощі: круті гори, сезонні дощі, важкодоступність і нестабільні ґрунти — це лише деякі з перешкод. Також було болото Атрато, де не знайшли підходящої основи для найдовшого у світі мосту.

Район Дарьєн Фото: Wikimedia Commons

Хоча ці інженерні виклики можна було б зрештою подолати, час грав проти. У 1970-х роках президент США Річард Ніксон прагнув урочисто відкрити шосе до 1976 року. Він навіть сподівався, що одну з ділянок назвуть на його честь.

Однак у 1975 році Сьєрра-Клуб подав до суду на Міністерство транспорту США, яке було головним спонсором проєкту. Сьєрра-Клуб стверджував, що шосе становить значну екологічну загрозу для дикої природи Дар'єн-Геп та її корінних мешканців.

На диво, аргументом, що переміг, був не екологічний, а ризик ящуру. Ця загроза призвела до судової заборони, яка зупинила будівництво майже на два десятиліття.

У 1992 році Міністерство сільського господарства США оголосило Південну Америку вільною від ящуру, і юридична перешкода для фінансування зникла. Але мрія змінилася: ідея панамериканізму відпала, оскільки північні регіони бачили в шосе шлях для нелегальних мігрантів та наркотиків, а для панамських виборців ця місцевість є природним бар'єром від напливу колумбійців.

Можливо, колись Панамериканське шосе завершать, але поки що цей амбітний проєкт залишається нагадуванням про виклики та складнощі, пов'язані зі з'єднанням Америк єдиною дорогою.

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