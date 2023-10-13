На близькій до нас зірці постійно відбуваються вибухи: що це означає для її планет, схожих на Землю

Вчені провели нове дослідження вже знаменитої зоряної системи TRAPPIST-1, яка вже стала знаменитою.

Зоряна система TRAPPIST-1, розташована на відстані 39 світлових років від нас, продовжує притягувати до себе увагу вчених. Навколо зірки обертаються 7 кам'янистих планет, схожих за масою і розміром на Землю. При цьому 3 з них розташовані в так званій зоні населеності зірки, а це означає, що умови на цих планетах можуть бути придатними для розвитку позаземного життя. Уже кілька років учені намагаються з'ясувати, чи можуть бути ці планети населеними. Але на зірці TRAPPIST-1, яка є червоним карликом, постійно відбуваються потужні спалахи (викиди енергії та плазми в космос), а це може негативно вплинути на стан атмосфер потенційно населених планет. За допомогою космічного телескопа Вебб міжнародна група вчених знову вивчила зоряну систему TRAPPIST-1 і результати були представлені на сервері препринтів arXiv, пише Univetse Today.

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За словами авторів дослідження, їхні результати допоможуть ученим охарактеризувати умови на планетах, які обертаються навколо червоних карликів. Також це допоможе оцінити, як активність зірки може вплинути на населеність кам'янистих планет.

Завдяки телескопу Вебб у вчених з'явилася унікальна можливість вивчити як самі планети в системі TRAPPIST-1, так і хімічний склад їхніх атмосфер. Вчені вже знають, що шукати планети, схожі на Землю, потрібно якраз біля червоних карликів, де їх, як виявляється, найбільше. І деякі планети земної групи знаходяться в межах зони населеності таких зірок. Саме тому вивчення системи TRAPPIST-1 має найважливіше значення, адже вони можуть бути потенційно населеними.

Зоряна система TRAPPIST-1, розташована на відстані 39 світлових років від нас, продовжує притягувати до себе увагу вчених. Навколо зірки обертаються 7 кам'янистих планет, схожих за масою і розміром на Землю Фото: NASA

Особливі зірки, яких так багато

Червоні карлики є найпоширенішим типом зірок у Всесвіті. У нашому Чумацькому Шляху такі зірки становлять 75%. Але в них є одна негативна особливість — на таких зірках постійно з'являються дуже потужні спалахи. Ці викиди енергії можуть зруйнувати атмосфери близьких до зірок планет.

Зірка TRAPPIST-1 порівняно із Сонцем дуже маленька. Вона на 88% менша за Сонце за розміром і на 91% менша за масою. Тобто вона має трохи більший розмір і масу, ніж Юпітер. Навколо TRAPPIST-1 обертається 7 кам'янистих планет земної групи, розмір яких становить від 0,77 до 1,13 діаметра Землі та від 0,41 до 1,38 маси Землі.

За словами вчених, завдяки вивченню системи TRAPPIST-1 з'явилася унікальна можливість побачити, який вигляд матиме планета розміром із Землю, що обертається навколо червоного карлика. Але цей червоний карлик виробляє по кілька дуже потужних спалахів за один земний день, в той час як Сонце такі ж спалахи виробляє тільки приблизно 1 раз на місяць.

Небезпечні для планет зоряні спалахи

У своєму дослідженні вчені виявили одразу 4 найпотужніші спалахи на TRAPPIST-1, які відбулися протягом 27 земних годин. Астрономи вперше спостерігали спалахи червоного карлика в ближньому інфрачервоному діапазоні, що дало їм змогу отримати багато важливої інформації про ці виверження.

У цей самий час на тлі зірки пролітали одразу три планети і вчені змогли вивчити вплив цих спалахів на атмосфери планет. Вчені також розробили метод, який дає змогу відокремити приблизно 80% світла, що виходить від спалахів, від звичайного випромінювання зірки.

Хоча вчені не змогли зі 100% упевненістю з'ясувати, як саме спалахи впливають на атмосфери планет у системі TRAPPIST-1, вони вважають, що їхні результати допоможуть у майбутньому отримати точніші дані про сім місцевих планет.

Фокус уже писав про те, що навколо зірки TRAPPIST-1 все ж обертаються придатні для життя планети, як показало недавнє дослідження.