Жахливі професії минулого. Збирачі п'явок використовували власні ноги, щоб ловити здобич

Існувало безліч професій, які були досить неприємними, та, на щастя, більшість із них відійшла в минуле. Проте, професія збирача п’явок виділялася на загальному фоні: це було не тільки неприємно, а й небезпечно для здоров’я.

Серед професій, від яких мурашки по шкірі, збирання п'явок — один із найвідоміших претендентів. Хоча сьогодні п'явки часто сприймаються як цікаві реліквії стародавньої медицини, колись вони відігравали життєво важливу роль у лікуванні різноманітних недуг, пише Ancient Origins.

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Уявіть, що ви живете в 1700-х або 1800-х роках, і ваша робота пов'язана зі збором п'явок — це точно не для людей зі слабкими нервами. Збирачі п'явок мали завдання виловлювати цих створінь з їхніх природних середовищ існування, як правило, боліт.

Але як ці збирачі виманювали п'явок з їхніх схованок? Дехто вдавався до досить сміливих заходів, наприклад, використовуючи ампутовані людські кінцівки або хворих коней як приманку. Однак, із практичних міркувань, більшість збирачів обирали менш жахливий підхід — вони використовували власні ноги. Хоча думка про численні п'явки, які чіпляються за ноги і харчуються їхньою кров'ю, може здатися кошмаром, для цих збирачів це стало звичайною роботою.

Лікар ставить п'явки пацієнту Фото: Wellcome Images / CC by SA 4.0

Терпіння вважалося найнеобхіднішим у цій справі. Не можна було просто відірвати п'явку, як тільки вона присмокталася. П'явки не поспішали, приблизно 20 хвилин, щоб повністю насититися кров'ю, перш ніж їх можна було зняти. Кожна п'явка означала значну втрату крові, а також існував ризик передачі хвороб, що робило багатьох представників цієї професії вразливими до інфекцій і втрати крові.

До середини 19 століття збирання п'явок перетворилося на повноцінну індустрію. Неймовірні цифри, такі як 30 мільйонів п'явок, що експортувалися з Німеччини до Америки щороку, і приголомшливі 42 мільйони, імпортовані Францією в 1833 році, показують масштаби цієї торгівлі.

До 1850-х років надмірний збір п'явок і все більші сумніви щодо медичної ефективності кровопускання призвели до занепаду збору диких п'явок. Колись численні п'явки стали дефіцитом у багатьох частинах Європи, а все більша вартість ще більше знизила їхню привабливість для традиційного лікування.

Сьогодні давня практика кровопускання за допомогою п'явок знайшла своє відродження в конкретних сучасних методах лікування. Визнаючи їхню медичну цінність, у 2004 році FDA класифікувало п'явок як медичні вироби. П'явки тепер відіграють вирішальну роль у таких методах лікування, як відкачування крові із застійних ран або допомога у пришиванні відрізаних пальців.

Однак сучасних медичних п'явок більше не виловлюють у дикій природі, а розводять на фермах, що забезпечує їхню доступність і безпеку. А тому жахлива робота збирача п'явок залишилася на сторінках історії.

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