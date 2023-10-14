Кулінарія неандертальців: вони не просто використовували вогонь, а й готували їжу, як Homo Sapiens

Як виявилося, неандертальці не тільки користувалися вогнем, а й вміли його добувати. Про це свідчить нове дослідження, яке також доводить, що вони не сильно відставали від нас у кулінарії.

Уявіть собі неандертальців, які біля багаття і готують їжу. Це може звучати як сцена з доісторичного фільму, але це реальність, про що свідчать більш ніж двадцятирічні археологічні дослідження, пише IFLScience.

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Результати показують, що неандертальці були не лише розумними, але й досить вправними у контролі та використанні вогню для різних цілей, зокрема для приготування їжі.

Нещодавні дослідження показали, що ці нині вимерлі гомініди полювали на левів, виготовляли власний клей і прикрашали себе індивідуальними прикрасами. Але справжнім відкриттям є те, що вони вміли готувати їжу.

Дієго Анджелуччі, археолог з Університету Тренто і співавтор дослідження, підсумовує: "Це підтверджує наші спостереження і теорії з попередніх досліджень. Неандертальці звикли їсти приготовлену їжу, і ця здатність підтверджує, що вони були настільки ж вправними, як і Homo sapiens, які жили тисячоліттями пізніше".

Хоча раніше вважалося, що неандертальці вміли користуватися вогнем, нове дослідження доводить, що вони могли не лише користуватися ним, але й добувати його, тож він був центральним елементом їхнього повсякденного життя, слугуючи для приготування їжі, обігріву і навіть захисту.

Щоб дійти такого висновку, дослідники вивчили залишки стародавніх вогнищ у печері Грута-де-Олівейра в Португалії. Ця печера є важливою археологічною пам'яткою, шари якої датуються приблизно 120 000 років тому. Вважається, що неандертальці населяли ці печери між 100 000 і 70 000 років тому.

У цій печері команда виявила десяток вогнищ, заповнених рештками спалених кісток, дерева та попелу. Червоне забарвлення підстилаючої породи, що свідчить про інтенсивне нагрівання, підтвердило, що ці вогнища були побудовані і використовувалися навмисно. Ці докази не залишають сумнівів у тому, що неандертальці навчилися використовувати вогонь, роблячи своє повсякденне життя комфортнішим.

Ще цікавішим є те, що дослідники змогли з'ясувати, як могла виглядати кухня неандертальців і як вони готували їжу. Вогнища містили рештки таких тварин, як кози, олені, коні, аурохи (вимерлі бики), носороги і навіть черепахи, що вказує на те, що неандертальці ними харчувалися.

Однак, як саме вони розпалювали вогнища, залишається загадкою. Анджелуччі припускає, що вони могли використовувати техніку, схожу на удари кремінних каменів, щоб запалити трут, але конкретних доказів цьому не знайдено.

Порівняння їхніх знахідок з пізнішими людськими мешканцями тієї ж території, ймовірно, Homo sapiens, виявило дивовижну схожість у їхньому способі життя в печерах. Неандертальці, схоже, жили подібним чином і демонстрували схожі навички, що вказує на їхній інтелект.

А тому це дослідження дає цінну інформацію про інтелект і здібності неандертальців. Вони були не просто примітивними істотами; вони знали, як використовувати силу вогню для приготування їжі та інших цілей, вносячи нотку домашнього затишку у своє давнє життя.

Здатність контролювати вогонь є важливою віхою в еволюції людини, і, схоже, неандертальці не сильно відставали в цьому від наших предків Homo sapiens. Ці знахідки нагадують нам, що історія нашого людського родоводу сповнена відкриттів, які чекають, щоб пролити світло на наше спільне минуле.

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