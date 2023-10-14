Ще одна таємниця у скарбничку: вчені виявили "підпис" Леонардо да Вінчі на "Моні Лізі" (фото)

Науковці дослідили полотно "Мона Ліза", використовуючи сучасні методи та техніку. Вони виявили те, що можна вважати "підписом" да Вінчі.

"Мона Ліза" Леонардо да Вінчі вже давно є предметом захоплення для поціновувачів мистецтва. У нещодавньому дослідженні вчені з Франції та Великобританії зробили відкриття, яке проливає світло на створення цього культового шедевра, пише GreekReporter.

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Дослідження, проведене під керівництвом Віктора Гонсалеса, хіміка з французького центру наукових досліджень CNRS, показало, що Леонардо да Вінчі використовував унікальну хімічну суміш для підготовки тополиної дошки, яка послужила основою для "Мони Лізи". Ця знахідка показує експериментальний характер Леонардо та його особливий підхід до створення мистецтва.

Учені виявили речовину під назвою плюмбонакрит у невеликому фрагменті початкового шару картини. Цей крихітний зразок, не ширший за людську волосину, взято з правого верхнього кута картини.

Плюмбуконакрит є продуктом оксиду свинцю, і його присутність підтвердила давні підозри мистецтвознавців: Леонардо використовував порошок оксиду свинцю для згущення фарби та прискорення процесу її висихання.

"Мона Ліза" Леонардо да Вінчі

Щоб глибше вивчити це відкриття, дослідники використали синхротрон — надсучасну машину, яка прискорює частинки майже до швидкості світла. Ця передова технологія дозволила їм проаналізувати хімічний склад фрагмента фарби аж до атомного рівня. Підтвердження наявності плюмбунакриту у зразку є вагомим доказом того, що Леонардо справді додавав цей порошок до власноруч виготовленої фарби.

Віктор Гонсалес наголосив на важливості цієї знахідки, заявивши, що плюмбунакрит є справжнім "підписом" техніки Леонардо. Цікаво, що плюмбонакрит також виявлений на картинах Рембрандта 17 століття, що свідчить про те, що ця техніка не стала унікальною для Леонардо, її використовували й інші художники його часу.

Дослідження припускає, що метод Леонардо да Вінчі полягав у змішуванні порошку оксиду свинцю, що має характерний помаранчевий колір, з лляною або горіховою олією. Потім він нагрівав суміш, внаслідок чого отримував щільнішу пасту, яка швидше висихала. Зрештою вийшла фарба з красивим золотистим відтінком, яка текла, як мед.

Це нове розуміння матеріалів і технік, які використовував Леонардо да Вінчі, дає змогу глибше зрозуміти його мистецтво і ретельну майстерність, з якою він створив "Мону Лізу". Воно слугує нагадуванням про те, що навіть у 21 столітті ми все ще можемо відкривати нові таємниці, заховані в мазках багатовікового шедевра.

Раніше Фокус писав, як картину Рембрандта за $18 млн продали за безцінь як наслідування знаменитого художника.