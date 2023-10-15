Трошки болю та задоволення. Чому люди так люблять гостру їжу та чи допомагає вона жити довше

Дослідники роками намагаються розгадати таємницю того, чому так багато людей мають слабкість до гострої їжі і як саме вона впливає на наш організм.

У всіх людей на планеті різна толерантність до гострої їжі: деяким подобається печіння, яке вона викликає, а інші просто не здатні його переносити. Не менш неоднозначним є ставлення до гострої їжі і серед вчених — вони десятиліттями намагаються зрозуміти, чому людям так подобаються такі страви і який вплив споживання гострого перцю справляє на організм людини, пише Inverse.

Цікаво, що люди є єдиним відомим видом на Землі, який усвідомлено споживає гостру їжу, попри те, що вона спричиняє вельми неприємні наслідки у вигляді печіння на губах, у роті, а часом і в шлунку.

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Епідеміолог з Університету Теннессі Пол Террі зосередився на вивченні того, як гостра їжа може вплинути на здоров'я людини та потенційно погіршити симптоми, пов'язані з хронічними захворюваннями, такими як запальні захворювання кишківника. Крім того, дослідник вивчає те, як гостра дієта може впливати на тривалість життя людини.

За гостроту перцю відповідає капсаїцин — хімічна сполука, яка тією чи іншою мірою міститься в перці. У міру збільшення вмісту цієї речовини в перці зростає і його рейтинг за шкалою Сковілла, яка кількісно визначає відчуття гостроти.

Дослідникам уже відомо, що капсаїцин має гострий смак, оскільки активує певні біологічні шляхи в ссавців — ті самі, які активуються за високих температур. При цьому біль, спричинений гострою їжею, провокує викид ендорфінів і дофаміну, що може викликати відчуття полегшення, а часом навіть деяку ейфорію. За словами Террі, саме цим може пояснюватися те, чому так багато людей вважають за краще споживати гостру їжу.

Попередні дослідження вже показали, що короткострокові наслідки споживання надзвичайно гострої їжі можуть варіюватися від приємного відчуття тепла до неприємного печіння на губах, язиці та в роті. Крім того, це також може призвести до інших різних форм дискомфорту в травному тракті, а часом навіть до блювоти або головного болю.

Террі зазначає, споживання гострої їжі у деяких людей може викликати такі симптоми, як:

мігрень;

біль у животі;

діарея.

У таких випадках вчені радять відмовитися від споживання гострої їжі. З іншого боку, для багатьох людей у різних куточках світу споживання гострої їжі є частиною довгострокового способу життя, на який особливо впливають географія та культура. До слова, деякі дослідження також виявили, що гостра їжа допомагає контролювати хвороби харчового походження.

Водночас епідеміологи-дієтологи десятиліттями намагаються зрозуміти потенційні ризики та переваги довгострокового вживання гострої їжі для таких захворювань як:

ожиріння;

серцево-судинні захворювання;

рак;

хвороба Альцгеймера;

печія;

виразка;

психологічне здоров'я;

чутливість до болю;

смерть від усіх причин.

На жаль, результати досліджень є неоднозначними. Наприклад, результати свідчать про те, що гостра їжа не спричиняє виразки шлунка, проте зв'язок із розвитком раку шлунка не такий однозначний. Великі дослідження також показують, що споживання гострої їжі не збільшує ризик смертності від усіх причин, а фактично навіть знижує цей ризик.

Однак, за словами Террі, варто враховувати, що раціон людини є частиною ширшого набору чинників способу життя, таких як фізична активність, відносна маса тіла, споживання тютюну й алкоголю, які також впливають на наш організм.

Террі зазначає, що навколо споживання людиною гострої їжі все ще залишається надто багато загадок. По-перше, вчені досі не розуміють, чому одні люди люблять гостру їжу, а інші ні. По-друге, не зрозумілим залишається те, як споживання гострого перцю впливає на наше біологічне та психологічне здоров'я.

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