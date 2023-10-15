Найбільше гіперсолоне озеро на Землі вмирає: що перетворює його на пустелю (фото)

За останні два десятиліття воно втратило близько 90% своєї території та незабаром може повністю зникнути з лиця планети.

Наша планета сповнена дивовижних місць, створених природою, одним із них є озеро Урмія — найбільше озеро на Близькому сході й одне з найбільших гіперсолоних озер на Землі. Нові супутникові знімки показують, що водойма майже повністю перетворилася на "суху соляну рівнину", пише SciTechDaily.

Щоб показати, наскільки сумно йдуть справи, вчені показали два знімки, зроблені з різницею в три роки. На першому знімку озеро Урмія, розташоване на північному заході Ірану, зафіксовано апаратом OLI супутника Landsat 8 — фото зроблено 8 вересня 2020 року. На кадрах видно, що вода заповнює більшу частину басейну, а відкладення солі видно лише по периметру озера.

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Фото озера Урмія, зроблене 2020 року Фото: NASA

Зазначимо, що 2020 року води в озері додалося через приплив прісної води в басейн. Однак більш посушливі умови, що прийшли за цим, дуже змінили ситуацію. Друге фото зроблено 7 вересня 2023 року апаратом OLI-2 супутника Landsat 9. На кадрі видно, як озеро Урмія майже повністю втратило свої води, перетворившись на велику суху рівнину.

Супутникове фото озера Урмія, зроблене 2023 року Фото: NASA

Спостереження показують, що ще 1995 року озеро Урмія досягло своєї повної позначки, проте два наступні десятиліття рівень води в озері поступово знижувався, аж поки не впав більш ніж на 7 метрів. При цьому найбільша водойма на Близькому Сході втратила близько 90% всієї своєї площі. Вчені вважають, що причиною стали затяжні посухи, а також використання води в сільському господарстві та будівництво гребель на річках, що живлять озеро.

Вчені побоюються, що висихання озера Урмія може бути небезпечним для здоров'я місцевого населення. Проблема полягає в тому, що вода, яка залишилася у водоймі, стає дедалі солонішою і обтяжує популяції артемій та інших організмів, які є джерелами їжі для більших тварин.

Також всихання озера збільшує ймовірність того, що пил з його висушеного дня підніметься і буде винесений місцевими вітрами — передбачається, що це значно погіршить якість повітря тут. Результати недавнього дослідження свідчать про те, що низький рівень води в озері Урмія пов'язаний з наслідками для здоров'я дихальних органів місцевого населення.

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