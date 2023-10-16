Донька Кира, дружина Дарія і мати Ксеркса: що відомо про Аттосу, царицю імперії Ахеменідів

Донька Кира Великого, Аттоса відігравала важливу роль в імперії Ахеменідів, просуваючи зороастризм та приймаючи рішення разом зі своїм чоловіком Дарієм Великим.

За часів імперії Ахеменідів — величезної та впливової імперії, заснованої Киром Великим близько 550 року до нашої ери — однією з важливих політичних фігур стала Атосса. Вона не тільки була донькою Кира, й дружиною наступного правителя, Дарія Великого, пише Ancient Origins.

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Ім'я Атосса походить з давньоперської мови, а це означає, що його точне значення нам сьогодні не зовсім зрозуміле. Однак вважається, що її ім'я може означати такі риси, як "дуже щедра" або "добре обдаровує". За її часів імена обирали дуже ретельно, особливо серед королівських осіб, щоб вони відображали риси та прагнення людини. Ім'я Атосса, ймовірно, втілювало гідність і статус її царського роду, відображаючи глибокий вплив панівної релігії того часу — зороастризму.

Атосса народилася близько 550 року до н. е., її матір'ю була Кассандра, одна з дружин Кира, а її брат Камбіз II згодом став царем Персії. Хоча ми маємо обмежену інформацію про її раннє життя, як принцеса, вона мала б здобути королівську освіту, яка включала вивчення перських звичаїв, традицій, мов, історії та, ймовірно, вчення зороастризму.

У молодому віці Атосса вийшла заміж за найвпливовішу людину в імперії, Дарія І. Після смерті Кира Великого розпочалася боротьба за владу, і Дарій став імператором, закріпивши своє становище шлюбом з Атоссою. Цей шлюб також легітимізував претензії Дарія на перський трон, оскільки Атосса була нащадком царського роду.

Дарій Великий, засновник імперії Ахеменідів, Першої Перської імперії Фото: Public Domain

Атосса була далеко не пасивною фігурою при перському дворі. Вона мала значний вплив як цариця і брала активну участь у формуванні політики та прийнятті рішень, особливо під час правління свого чоловіка Дарія І. Вона також народила Дарію сина Ксеркса І, який згодом став імператором.

Однак її життя не позбавлене неприємностей. Давньогрецький історик Геродот писав про "кровоточиву шишку на її грудях", і вважається, що у неї був перший зафіксований випадок маститу в історії, який успішно вилікував грецький лікар, на ім'я Демокед. Він на той час був рабом. За це лікар став співтрапезником Дарія, хоча й не отримав свободу, аж поки не зумів втекти.

Як цариця, Атосса відіграла важливу роль у просуванні зороастрійської релігії, панівної віри в Перській імперії. Ця релігія мала значний вплив на перську культуру і суспільство, а її вплив поширювався і на царський двір. Вона прожила достатньо довго, щоб побачити, як її син, Ксеркс І, став імператором і розпочав вторгнення в Грецію.

Життя Атосси слугує яскравим прикладом того, що навіть в античні часи жінки знатного походження могли займати важливі посади і відігравати значну роль при дворі. Її вплив і повага були очевидні навіть у її похованні. Атосса похована у величній висіченій у скелі гробниці разом зі своїм чоловіком, Дарієм Великим.

Однак важливо пам'ятати, що історична інформація з цієї епохи часто обмежена і може бути упередженою з боку грецьких істориків. Тож, хоча життя Атосси захопливе, про неї та внесок цієї цариці можна дізнатися ще багато нового, що робить її предметом постійних досліджень та розвідок істориків та археологів.

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