Мертва зірка в центрі космічного кладовища показала долю Сонця: що з'ясували вчені (фото)

Учені вивчили планетарну туманність у зоряному скупченні М37, щоб з'ясувати, яким чином померла зірка білий карлик у її центрі.

Астрономи вперше провели дослідження мертвої зірки, яка розташована в центрі космічного кладовища, що складається з білих карликів однакового віку, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysicals, астрономи вперше вивчили зірку білий карлик, що розташована посеред таких самих зірок у зоряному скупченні М37, розташованому на відстані в 4,5 тисячі світлових років від нас. Окрім самої мертвої зірки вчені вивчили планетарну туманність (хмара з газу та пилу, що оточує білий карлик), щоб зрозуміти, як саме померла ця зірка і це може показати, якою буде наша Сонячна система після смерті Сонця за приблизно 5 млрд років.

Білі карлики являють собою остиглі ядра не дуже масивних зірок. Вони виникають, коли у схожих на Сонце зірок закінчиться паливо для підтримки термоядерного синтезу в ядрі. Наше Сонце також стане білим карликом через кілька мільярдів років, але перед цим воно розшириться, знищить Меркурій, Венеру, Землю і Марс. Потім Сонце скине свій зовнішній шар, який утворить планетарну туманність із білим карликом у центрі. Такі процеси відбуваються постійно в космосі.

Зоряне скупчення М37 Фото: space.com

Що стосується М37, то це розсіяне зоряне скупчення, де всі зірки мають однаковий склад і вік. Також тут виявлено космічне кладовище, що складається з 19 білих карликів. На сьогоднішній день відомі тільки 3 розсіяних зоряних скупчення з планетарними туманностями, а білі карлики в таких скупченнях ще ніколи не вивчалися. Але вчені провели перше таке дослідження.

За словами вчених, маса білого карлика залежить від маси зірки, яка була його батьком. Наприклад, схожі на Сонце зірки втрачають приблизно 50% своєї маси, коли стають білими карликами. Зірки з масою у 8 разів більшою, ніж у Сонця, втрачають приблизно 80% своєї маси. Тому вивчення білих карликів дає можливість зрозуміти особливості еволюції певного типу зірок.

Білий карлик у центрі планетарної туманності в зоряному скупченні M37 Фото: space.com

Через те, що багато планетарних туманностей знаходяться далеко від нас і через те, що білі карлики доволі тьмяні, їхнє вивчення є складним завданням. Результати дослідження показали, що маса білого карлика в центрі планетарної туманності становить приблизно 85% маси Сонця. Це означає, що зірка-батько до смерті мала масу в 2,8 разів більшу, ніж у Сонця. Вчені дійшли висновку, що до перетворення на білий карлик початкова зірка втратила приблизно 70% своєї маси. Також учені несподівано виявили, що на поверхні досліджуваного білого карлика немає водню. Це означає, що в минулому стався вибух на цій мертвій зірці, який став цьому причиною.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, білий карлик був викинутий з найближчого до нас зоряного скупчення.

Також Фокус писав про те, що таке войд Волопаса — величезна космічна порожнеча завширшки 330 млн світлових років — і як вона з'явилася.