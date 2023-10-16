Заглянув у душу. Телескоп "Габбл" зробив знімок космічного "пуголовка" в червоному "морі" туманності (фото)

На новому зображенні туманності Душа видно газовий кокон, де з'являються нові зірки.

Учені з NASA показали новий знімок частини туманності Душа (її ще називають IC 1848), де на червоному тлі виділяється темний газовий міхур, схожий на пуголовка. У цій бульбашці відбувається формування нових зірок, пише Live Science.

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Космічний телескоп "Габбл" зробив нове зображення частини туманності Душа, розташованої на відстані 7 тисяч світлових років від Землі в спіральному рукаві Персея нашого Чумацького Шляху.

Туманність Душа є емісійною туманністю, яка випромінює своє власне світло. Червоний колір туманності пов'язаний з тим, що вона випромінює особливий тип світла, який з'являється, коли електрони всередині атомів водню втрачають свою енергію. Особливо на тлі червоного кольору туманності, що складається з пилу і газу, виділяється темніший об'єкт, який за формою нагадує пуголовка.

Особливо на тлі червоного кольору туманності, що складається з пилу і газу, виділяється темніший об'єкт, який за формою нагадує пуголовка Фото: NASA

Цей об'єкт, який є газовою бульбашкою, називається газовою глобулою, що випаровується та вільно плаває. Такі об'єкти — це маленькі туманності, що складаються з дуже щільно розміщеного молекулярного водню. Тут настільки висока щільність, що газ стискається, і це призводить до появи нових зірок. Такі глобули завжди набагато темніші, ніж туманність, у якій вони перебувають.

Повний вигляд туманності Душа Фото: NASA

Саме ця глобула виділяється на тлі собі подібних. Якщо інші газові глобули, що випаровуються, з'єднані зі своїми туманностями, то газові глобули, що вільно плавають і випаровуються, завжди перебувають окремо та мають чітко виражену форму, як у пуголовка, тобто мають "голову" та "хвіст".

Хоча ультрафіолетове випромінювання старих зірок може ускладнити появу нових зірок, у таких глобулах газ настільки щільний, що вони діють, як кокони, і це допомагає утворенню нових зоряних об'єктів.

Туманність Душа цікава ще й тим, що в неї є свій космічний партнер — туманність Серце. Це також емісійна туманність, що складається з водню, але вона розташована на 500 світлових років далі від Землі. Хоча візуально здається, що обидві туманності поруч, адже їх пов'язує смуга з газу.

Туманність Серце Фото: NASA

У результаті іноді дві туманності називають комплексом "Душа та Серце", який разом займає приблизно 300 світлових років простору. Водночас обидва об'єкти складаються з величезної кількості зірок, які вважаються дуже молодими, адже їхній вік не перевищує кількох мільйонів років.

Як уже писав Фокус, учені знайшли спосіб виявити джерело загадкового космічного випромінювання. Астрономи пропонують вивчати потік вторинних частинок, які виникають, коли космічне випромінювання потрапляє на Землю.