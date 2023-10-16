"Повітряні зливи" на Землі. Учені знайшли спосіб виявити джерело загадкового космічного випромінювання

Астрономи пропонують вивчати потік вторинних частинок, які виникають, коли космічне випромінювання потрапляє на Землю.

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У новому дослідженні, опублікованому у виданні Scientific Reports, вчені представили новий спосіб вивчення частинок, які складають космічне випромінювання, щоб зрозуміти звідки воно приходить на нашу планету, пише Space.

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Джерела космічного випромінювання, яке постійно бомбардує Землю, залишаються загадкою для вчених. Виявити ці джерела складно, адже заряджені частинки космічного випромінювання відхиляє наше магнітне поле.

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Проте зараз припускають, що космічне випромінювання може з'являтися під час вибуху наднових. Але частинки цього випромінювання мають занадто велику енергію, навіть для таких дуже енергійних вибухів величезних зірок. Можливо джерела космічного випромінювання — це квазари, тобто активні ядра галактик, які живлять надмасивні чорні діри. Також існують припущення, що космічне випромінювання створює невидима темна матерія.

Коли заряджені частинки космічного випромінювання оточують Землю, то вони стикаються з частинками в атмосфері планети. Таким чином з'являється "повітряна злива" із вторинних частинок, які падають на поверхню нашої планети. Вчені вважають, що вивчення цих вторинних частинок може призвести до виявлення справжніх джерел космічного випромінювання.

Джерела космічного випромінювання, яке постійно бомбардує Землю, залишаються загадкою для вчених. Виявити ці джерела складно, адже заряджені частинки космічного випромінювання відхиляє наше магнітне поле Фото: space.com

За слова авторів дослідження, такі "повітряні зливи", які бачать наземні телескопи, іноді спричиняють перешкоди та заважають спостереженням за Сонячною системою, нашою галактикою та іншими галактиками. Вчені вважають, що такі смуги світла насправді можна використовувати як помічників для астрономічних спостережень.

Аналіз 17 тисяч зображень космосу за період з 2013 по 2020 роки дозволив виявити 13 знімків, де було добре видно "повітряні зливи". На цих знімках вчені виявили набагато більше заряджених частинок, ніж очікували. Дослідники вважають, що це може бути ключем до розуміння джерелом загадкового космічного випромінювання.

За словами вчених, якщо використовувати традиційні методи спостереження, то складно розрізнити типи частинок, які являють собою "повітряні зливи". Новий метод може може визначити природу окремих частинок.

Вважається, що космічне випромінювання на 90% складається з протонів водню, на 9% — з протонів гелію і на 1% — з інших частинок, включно з електронами важчих елементів. Автори дослідження кажуть, що їхній метод є найкращим способом з'ясувати склад частинок "повітряних злив" і космічного випромінювання, і це допоможе визначити джерело його походження.

Фокус уже писав про те, що навколо Меркурія астрономи виявили загадкові хвилі, що "співають". Вчені зафіксували те саме явище, яке спостерігається у кількох планет Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що мертва зірка в центрі космічного кладовища показала долю Сонця. Вчені вивчили планетарну туманність у зоряному скупченні М37, щоб з'ясувати, яким чином померла зірка білий карлик в її центрі.