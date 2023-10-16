Перша планета від Сонця. Навколо Меркурія виявлено загадкові "співочі" хвилі: що це (відео)

Учені зафіксували те саме явище, яке спостерігається у кількох планет Сонячної системи.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, астрономи виявили так звані хорові хвилі в плазмі навколо Меркурія. Їхнє існування було підтверджено навколо Землі, Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна, але вперше їх знайшли навколо першої планети від Сонця. Що це за хвилі і чому це відкриття таке важливе, пишіть ScienceAlert.

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Про те, що у Меркурія є магнітне поле відомо вже приблизно 50 років. Але дослідження цієї планети проводилися досить рідко, і тільки завдяки даним апарату BepiColombo астрономи змогли розкрити більше секретів цієї планети. Цей апарат має вийти на орбіту навколо Меркурія наприкінці 2025 року, але 2021 і 2022 року він уже здійснював близькі прольоти першої планети від Сонця. І в цей час прилади BepiColombo збирали інформацію про його магнітне поле.

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Секрет маленької планети. Учені з'ясували, яким чином з'являються полярні сяйва на Меркурії

Магнітне поле Меркурія дуже слабке, а також планета має дуже тонку, майже неіснуючу атмосферу, і вона постійно піддається дуже сильному випромінюванню Сонця, а також її бомбардують потоки сонячних частинок або сонячний вітер з величезною силою.

Магнітне поле Меркурія дуже слабке, а також планета має дуже тонку атмосферу, яка майже не існує, і вона постійно піддається дуже сильному випромінюванню Сонця, а також її бомбардують потоки сонячних частинок або сонячний вітер з величезною силою... Фото: ScienceAlert

Астрономи з'ясували цього року, що незважаючи на слабкі магнітне поле й атмосферу Меркурій все ж має полярні сяйва, а тепер стало відомо, що в плазмі, яка оточує планету, також існують так звані хорові хвилі. Вони з'являються, коли енергійні електрони із сонячного вітру потрапляють у магнітосферу планети, обертаються по спіралі вздовж ліній магнітного поля і створюють хвилі в плазмі.

Такі хвилі раніше були виявлені навколо Землі, Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна, але ці планети мають сильне магнітне поле і товсту атмосферу, а тому було несподіванкою виявити хорові хвилі навколо Меркурія.

Про те, що у Меркурія є магнітне поле відомо вже приблизно 50 років Фото: NASA

До речі, хорові хвилі можна записати і перетворити на звуки, які мають свої відмінності залежно від того, яким чином переміщуються електрони. Але хорові хвилі в магнітосфері Меркурія відрізняються від таких самих явищ на інших планетах, адже вони з'являються лише в одній ділянці магнітного поля. Ця ділянка називається світанковий сектор. Вчені вважають, що існує певний механізм, який сприяє появі таких хвиль тільки в цій частині магнітосфери.

За словами авторів дослідження, нове відкриття допоможе поліпшити розуміння магнітного поля Меркурія і того, як магнітні поля планет формуються сонячним вітром. Але для кращого розуміння хорових хвиль Меркурія знадобляться нові спостереження, і астрономи сподіваються їх провести, коли BepiColombo вийде на орбіту навколо планети.

Як звучать хорові хвилі, зафіксовані навколо Землі, можна почути у відео нижче.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, Меркурій невблаганно зменшується в розмірах і планета вже втратила 7 км свого радіуса.