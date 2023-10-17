Страх відсутності смартфонів зростає: як визначити, чи страждаєте ви на номофобію

Смартфони стали невіддільною частиною нашого повсякденного життя, тож дослідники намагаються зрозуміти їхній вплив на наше життя. Зокрема вчені виявили, що з появою смартфонів з’явилися нові фобії.

Можливо, ви чули про "фаббінг", коли люди ігнорують реальну взаємодію на користь екранів своїх телефонів. Зараз ми познайомимо вас з іншим станом, пов'язаним зі смартфоном, з про який ви могли чути раніше: номофобія, пише IFLScience.

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Термін "номофобія" описує тривогу і паніку, які люди відчувають, коли їм доводиться зустрічатися зі світом без своїх телефонів. Хоча дехто може вважати це банальним, це цілком зрозуміло, враховуючи безліч завдань, із якими допомагають нам справлятися наші телефони — від здійснення платежів до навігації по місту.

Поняття номофобії з'явилося приблизно у 2008 році, коли дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що близько половини користувачів мобільних телефонів відчувають тривогу, коли не можуть знайти свій телефон, не мають покриття мережі або у них закінчуються гроші на рахунку.

Відтоді ці висновки підтвердили різні дослідження, проведені серед різних груп населення. Наприклад, дослідження 2017 року показало, що 60 відсотків студентів-першокурсників мають "помірну" номофобію, а ще 22,1 відсотка — "важку" форму цього стану. Дослідження 2018 року навіть припустило зв'язок між номофобією та особистісними рисами.

Зовсім нещодавно дослідження, проведене командою з Університету Бартіна в Туреччині, мало на меті вивчити зв'язок між номофобією та емоційним інтелектом, навичками розв'язання проблем, рівнем стресу та самооцінкою. Вони припустили, що номофобія може призвести до підвищення рівня стресу і вплинути на соціальну взаємодію через втрату зв'язку, пов'язану з відсутністю телефону. Науковці також припустили, що люди з високим емоційним інтелектом та ефективними навичками розв'язання проблем можуть бути менш схильні до номофобії.

Дослідники набрали 543 студенти старших курсів, які пройшли онлайн-опитування, і результати поставили під сумнів деякі з їхніх початкових припущень. На диво, вони виявили, що емоційний інтелект не має значного прямого впливу на номофобію, а номофобія не має значного впливу на сприйняття стресу.

Натомість дослідження показало, що навички розв'язання міжособистісних проблем мають прямий вплив на номофобію та відчуття стресу. Інакше кажучи, люди з розвиненими навичками розв'язання проблем мали нижчий рівень номофобії та відчували менший стрес.

Щоб повністю зрозуміти, що викликає номофобію та її потенційні наслідки, необхідні подальші дослідження, зокрема за участю різних вікових груп.

Хоча номофобія офіційно не визнана окремим розладом, вона має схожість зі специфічними фобіями, які охоплюють інтенсивний страх або тривогу, пов'язані з певним об'єктом або ситуацією.

У випадку номофобії симптоми знайомі кожному, хто стикався з фобією. Вони включають страх або паніку, коли ви не можете отримати доступ до свого телефону, тривогу при думці про те, що ви можете залишитися без телефону на деякий час, а також фізичні симптоми, такі як тремтіння, пітливість, стискання в грудях і прискорене серцебиття.

Якщо ви постійно перевіряєте свій телефон або відчуваєте тривогу, коли він знаходиться поза зоною досяжності, це ознака того, що у вас може бути номофобія. Хоча тримати телефон поруч не обов'язково є проблемою, якщо це починає впливати на ваше повсякденне життя або ви відчуваєте симптоми тривоги, варто звернутися за порадою до медичного працівника.

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