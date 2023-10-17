Космічний телескоп Вебб виявив на далекій планеті найпоширеніший мінерал на Землі

Учені з'ясували, що з кристалів кварцу формуються найвищі хмари на газовому гіганті на відстані 1300 світлових років від нас.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal Letters, космічний телескоп Вебб виявив кристали найпоширенішого мінералу на Землі, кварцу, в атмосфері далекого газового гіганта під назвою WASP-17b, пише Space.

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Кварц являє собою один з найпоширеніших мінералів на Землі, який можна виявити у великій кількості в корі нашої планети. Мінерал, що складається з кремнію і кисню, можна знайти також на всіх кам'янистих об'єктах у Сонячній системі.

Крихітні частинки кварцу, як показало спостереження, формують найвищі хмари на планеті WASP-17b, яка розташована на відстані 1300 світлових років від Землі. Вчені вважають, що кристали кварцу на цій планеті мають таку саму форму загострених шестикутних призм, що й кристали кварцу на Землі. Але ці частинки мають дуже крихітний розмір.

Газовий гігант WASP-17b розташований настільки близько до своєї зірки (7,8 млн км, що у 20 разів ближче, ніж відстань Землі від Сонця), що рік тут триває лише 3,7 земних дня, а температура піднімається до 1500 градусів Цельсія Фото: MARK A. GARLICK / MARKGARLICK.CO & UNIVERSITY OF WARWICK

Хмари з кварцу формуються під впливом вітру, який дме зі швидкістю в тисячі км/год. Але з огляду на те, що WASP-17b завжди повернута до своєї зірки тільки одним боком, то хмари формуються на її нічному, холоднішому боці, а потім під час переміщення на гарячий бік кристали кварцу випаровуються.

Газовий гігант WASP-17b розташований настільки близько до своєї зірки (7,8 млн км, що в 20 разів ближче, ніж відстань Землі від Сонця), що рік тут триває лише 3,7 земних дня, а температура піднімається до 1500 градусів Цельсія. При цьому планета має діаметр приблизно 285 тисяч км, що в 2 рази більше за діаметр Юпітера. Хоча маса WASP-17b становить лише приблизно 50% маси Юпітера.

Спостереження показали, що атмосфера далекого газового гіганта складається здебільшого з гелію і водню, але також тут було виявлено вуглекислий газ і водяну пару. За словами вчених, вони припускали, що висотні хмари складаються з кристалічних частинок, але для них стало несподіванкою, що ці частинки є крихітними кристалами кварцу.

Космічний телескоп Вебб провів аналіз атмосфери планети WASP-17b, коли вона проходила на тлі своєї зірки. Завдяки цьому планета частково блокувала світло зірки, і воно поглиналося її атмосферою. Саме це світло дало змогу виявити хімічні складові атмосфери газового гіганта і виявити кристали кварцу.

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