Каролінський жнець більше не найгостріший перець у світі: садівник зі США створив справжнього монстра

Новий сорт перцю чилі обійшов за гостротою Carolina Reaper з великим відривом.

Сорт перцю чилі під назвою Каролінський жнець або Carolina Reaper більше не є найгострішим перцем у світі. Перше місце тепер посідає сорт перцю Pepper X, чия гострота вимірюється у 2 693 000 одиниць шкали Сковілла (ЕШС).

Новий сорт перцю Pepper X, як і сорт Carolina Reaper, вивів Ед Каррі — засновник компанії Puckerbutt Pepper Company (США). Для порівняння гострота перцю Carolina Reaper становить 1,64 млн ЄШС, а у Халапеньо — від 3 до 8 тис. ЄШС.

Цей новий вид гострого перцю Каррі представив в ефірі популярного каналу на YouTube Hot Ones.

Зазначається, що точну оцінку перцю за шкалою Сковілла для Pepper X було дано експертами з Університету Вінтропа в Південній Кароліні. Вчені проводили тести зі зразками нового найгострішого перцю у світі протягом останніх чотирьох років.

Шкала Скопілла використовується в усьому світі для вимірювання гостроти перцю чилі. Шкала ґрунтується на концентрації капсаїцину — активний компонент перцю чилі, саме він спричиняє відчуття печіння під час потрапляння в організм.

Згідно з поширеною, але помилковою думкою, гостроти перцю чилі надає насіння, що абсолютно неправильно. Річ у тім, що капсаїцин міститься не в насінні гострого перцю, а в його плаценті — тканині, до якої зазвичай кріпиться насіння.

Зовнішня частина перцю Pepper X має велику кількість вигинів і виступів, що дає більше місця для зростання тієї самої плаценти. Для того, щоб виростити такий перець Каррі витратив понад 10 років, схрещуючи його з деякими з найгостріших перців у світі, щоб збільшити вміст капсаїцину.

"На самому початку схрещування у нас було всього два види перцю, смак яких мені дуже сподобався, але жоден з них не був досить гострим, на мій смак", — розповідає Ед Каррі.

За його словами, створення нових видів гострого перцю вимагає дуже багато часу і терпіння. Оскільки рослини першого покоління зберігають багато рис своїх батьків. Кілька років може піти на те, щоб у результаті селекції з'явилися очікувані якості перцю, а гібридам необхідно близько 10 поколінь, щоб стабілізувати результат.

"Якщо ми отримуємо бажані характеристики, такі як високі показники капсаїцину, тоді ми продовжуємо схрещування. Якщо ж це не спрацьовує, то нам доводиться починати все спочатку, а це дуже трудомісткий процес", — підсумував Каррі.

Для того, щоб не втрачати дорогоцінний час, Каррі вже працює над створенням наступного найгострішого перцю у світі.

Нагадаємо, вчені виявили, що перець чилі здатний загоювати пошкоджені нерви. У перці чилі міститься молекула, яка здатна зменшити біль у ногах, але головне, що вона сприяє загоєнню пошкоджених нервів.