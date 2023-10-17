Один шанс із сотні. Імовірність уповільнення Гольфстріму досягла неймовірних 99%

Дослідники досі не впевнені, чи винні зміни клімату Землі, чи на головну артерію планети впливає щось інше.

Раніше вчені вже попереджали про те, що Гольфстрим проявляє тенденцію до сповільнення, проте нове дослідження показує, що за останні 40 років потік теплої води через Флоридську протоку сповільнився на 4% — наслідки для планети можуть бути руйнівними, пише Live Science.

Головна артерія Землі бере свій початок недалеко від Флориди та проходить поясом теплих вод уздовж східного узбережжя США і Канади, потім перетинає Атлантику і потрапляє в Європу. Вченим уже відомо, що тепло, яке переносить Гольфстрим, життєво важливе для підтримки помірних умов і регулювання рівня моря.

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Однак за останні чотири десятиліття вчені фіксують лише уповільнення потоку. На жаль, нове дослідження показує, що ймовірність уповільнення Гольфстриму сьогодні досягла рекордних 99%, і наслідки можуть бути глобальними.

Зазначимо, що вчені все ще до кінця не розуміють, чим може бути викликане уповільнення головної артерії Землі. Однією з імовірних причин видається кліматична криза, проте можуть бути й інші чинники.

За словами провідного автора дослідження, фізичного океанографа з Океанографічного інституту Вудс-Хоул у Массачусетсі Крістофера Пікуча, Гольфстрим є лише невеликим компонентом глобального конвеєра океанських течій, який переміщує кисень, поживні речовини, вуглець і тепло по всій Землі. Крім того, цей конвеєр, по суті, допомагає контролювати рівень моря й активність ураганів.

Дослідники зазначають, що робота Гольфстриму з перенесення теплої води життєво важлива для підтримання температури та рівня моря на східному узбережжі США, де вода перебуває на 1,5 метра нижче, ніж вода далі від берега. Це пов'язано зі стрімким рухом течії.

У міру потепління клімату планети величезний приплив холодної прісної води від льодовиків, що тануть, виливається в океани. Імовірно, це може бути однією з причин уповільнення Гольфстриму. Однак вчені побоюються, що врешті-решт це може призвести до колапсу, але поки, на жаль, це складно передбачити.

Під час дослідження вчені проаналізували дані за останні 40 років із трьох окремих джерел:

підводних кабелів;

супутникової альтиметрії;

спостережень, зроблених на місці.

Статистичний аналіз показує, що за останні чотири десятиліття рух Гольфстриму сповільнився на 4%. При цьому ймовірність того, що зміни є випадковими коливаннями, становить лише 1%.

Зрушення на 4% може здатися незначним, однак, на думку океанографа з Університетського коледжу Лондона Хелен Черскі, небезпека полягає в тому, що такі зрушення є лише "повільним стартом".

Раніше Фокус писав про те, що Гольфстрим сповільнюється і може зупинитися зовсім: вчені розповіли, що буде далі.