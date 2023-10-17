Приречені бути щасливими. Учені з'ясували, наскільки наше щастя залежить від генетики

Наше щастя, якого ми всі прагнемо, часто залежить від безлічі зовнішніх і непідвладних нам чинників. Нещодавно вчені додали ще один, уже внутрішній фактор, який певним чином впливає на наше благополуччя.

Кожна людина прагне відчути себе неймовірно щасливою. Але, можливо, наша здатність відчувати радість частково залежить від наших генів, як і багато інших почуттів, як-от кохання, яке насправді є продуктом хімічних процесів у мозку. Нещодавно було проведено дослідження, присвячене цьому питанню, і вчені отримали досить цікаві результати, пише Medical News.

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Для пошуку відповіді на питання про те, що стоїть за нашим щастям, дослідники вивчили величезний масив даних з Великої Британії, що містить інформацію більш ніж 222 000 осіб. На початку дослідження, а потім через п'ять років учасникам поставили просте запитання про їхній загальний рівень щастя. Щоб отримати більш чітку картину, фахівці також вивчили дві інші групи. В одну групу входили діти віком 9-11 років, а в іншу — дорослі віком 25-35 років. Основна вікова група в британському наборі даних перебувала в діапазоні 40-70 років.

Основною метою дослідження було з'ясування, чи існує генетична складова того, наскільки щасливими ми себе почуваємо. Дослідники навіть брали зразки слини для вивчення генів учасників, а також використовували магнітно-резонансну томографію для вивчення структури їхнього мозку. У результаті аналізу генів дослідники виявили цікаву особливість: гени, які, мабуть, пов'язані зі щастям, досить стійкі у віці від 12 до 73 років. Це справедливо для людей із різних верств суспільства, хоча були й винятки.

Гени щастя, мабуть, пов'язані з відчуттям упевненості, спокою, зосередженості та повноти енергії. Ба більше, ці гени, мабуть, впливають на певні ділянки мозку, пов'язані з нашим психічним і когнітивним здоров'ям. МРТ-сканування також показало, що деякі ділянки мозку, пов'язані із задоволенням і щастям, мають зв'язок із цими генами. Деякі з цих ділянок вже раніше були пов'язані з почуттям задоволення, а інші — з переживанням щастя.

Це дослідження додає новий шар у наше розуміння такого складно досяжного і складного для розуміння явища, як щастя. Воно передбачає, що наші гени відіграють певну роль у загальному рівні щастя. Цей ефект залишається певною мірою стійким у різних вікових групах і верствах населення. Ба більше, простежується чіткий зв'язок між генами щастя та загальним самопочуттям, що показує, наскільки взаємопов'язані системи нашого організму.

Важливо зазначити, що це не означає, що доля бути щасливим або нещасним закладена в нашій ДНК. На наш настрій і самопочуття впливає безліч чинників. Однак це підкреслює, що існує генетичний компонент, який відіграє роль у тому, наскільки сильно і як саме ми відчуваємо щастя.

Загалом розуміння цього факту може відкрити нові шляхи для підтримки психічного та емоційного благополуччя. Це ще один шматочок головоломки на шляху до досягнення щасливого і безтурботного життя, якого багато хто так сильно потребує в наш час.

Раніше Фокус писав про те, в якому віці люди почуваються найщасливішими. Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?

Також Фокус писав про те, скільки грошей нам потрібно для щастя і чи існує якась фінансова межа. Вчені провели мета-аналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути тільки багатими, щоб бути щасливими.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.