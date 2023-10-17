Ключ до порятунку Землі. Врятувати планету від пекельної спеки допоможе армія підводних крихітних істот

Дослідники вважають, що їм вдалося відшукати тих, кому вдасться впоратися з кліматичною кризою і сповільнити зміни.

Кліматична криза вже настала і наслідки вельми лякають — на планету вже обрушилися рекордні температури й хвилі тепла, а вчені попереджають, що з підвищенням середніх глобальних температур деякі населені ділянки суші стануть просто непридатними для суші, пише University of Exeter.

На щастя, у людства з'явився промінчик надії — вчені вважають, що армія крихітних істот в океані зможе впоратися з кліматичною кризою і зіграє важливу роль у її уповільненні. Зазначимо, що в земному океані мешкає величезне розмаїття зоопланктону, включно з копеподами — крихітними ракоподібними, які дрейфують в океані та вважаються найчисленнішими багатоклітинними організмами на планеті.

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За словами провідного автора дослідження, професора Деніела Мейора, ця армія крихітних ракоподібних, що дрейфують, в основному харчується фітопланктоном і тепер, як вважають вони з командою, може допомогти зберігати величезну кількість вуглецю в океані. Це зі свого боку запобігає потраплянню вуглецю в атмосферу Землі та уповільнює зміни клімату. Наразі вчені зосереджені на трьох амбітних проєктах у рамках програми IO-Carbon Ради з дослідження навколишнього середовища (NERC).

Земний океан буквально кишить живими організмами, більшість з яких ми навряд чи зможемо розгледіти неозброєним оком. Однак попри їхні крихітні розміри, вони являють собою вельми потужні форми життя, що відіграють вирішальну роль у регулюванні клімату на планеті. По суті, саме вони переміщують більшу частину вуглецю з атмосфери Землі та доставляють його в найглибші точки океану.

За словами співавтора дослідження, професора Майка Аллена, вони з колегами зосередилися на мініатюрних родичах крабів і омарів — морських копеподах. Під час досліджень вчені вивчають те, як ці тварини впливають на процес поглинання вуглекислого газу з атмосфери та переміщення його в глибокий океан. Крім того, вчені прагнуть дізнатися, як цей процес може змінитися в майбутньому.

Останні результати дослідження свідчать про те, що кліматичні моделі не повністю враховують вплив морських організмів. Фактично це може перешкодити прогнозуванню ролі океану в майбутньому зберіганні вуглецю. За словами Аллена, вони з колегами планують вивчати не тільки здорове морське життя, а й хворі або заражені вірусами клітини.

Уже відомо, що віруси істотно впливають на океан, де морське життя може гинути від впливу вірусної інфекції в приголомшливих масштабах. За наявності понад мільйона вірусів на мілілітр морської води та добре перемішаного супу потенційних господарів навколо них, які не мають можливості ізолюватися, вплив вірусної інфекції на глобальний колообіг вуглецю величезний.

Команда вважає, що кінцеві результати дослідження не тільки дадуть уявлення про те, як морські крихітні організми допомагають накопичувати вуглець в океані в міру зміни клімату, але, можливо, також дадуть підказки про те, як допомогти їм накопичувати й утримувати вуглець, щоб уповільнити наслідки кліматичної кризи.

Раніше Фокус писав про те, що невідомі науці істоти поглинають тонни вуглецю на дні океану.