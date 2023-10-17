Операція "Динамо". На дні Ла-Маншу виявлено британський військовий корабель часів Другої світової війни (фото)

Учені вперше виявили затонулий 1940 року біля міста Дюнкерк військовий корабель "Кейт", який затонув у 1940 році.

Військовий корабель "Кейт" брав участь у наймасштабнішій рятувальній операції в історії під назвою "Динамо". Наприкінці травня і на початку червня 1940 року з пляжів біля французького міста Дюнкерк вдалося евакуювати до Великої Британії понад 330 тисяч солдатів союзників, яких оточили німецькі війська під час Другої світової війни. Але корабель "Кейт" пішов на дно протоки Ла-Манш 1 червня 1940 року, коли його атакував льотчик пікірувального бомбардувальника Ju 87 Люфтваффе. Уперше за 83 роки морські археологи з Великої Британії та Франції змогли виявити місце знаходження корабля і за допомогою гідролокатора створили 3D-модель затонулого військового судна, пише Daily Mail.

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Корабель "Кейт" пішов на дно протоки Ла-Манш 1 червня 1940 року, коли його атакував льотчик пікірувального бомбардувальника Ju 87 Люфтваффе. Фото: Daily Mail

Коли німецькі війська в травні 1940 року почали вторгнення до Франції, вони змогли відтіснити величезну кількість британських і французьких військ до узбережжя Ла-Маншу, де вони опинилися в оточенні. Уряд Великої Британії ухвалив рішення провести масштабну рятувальну операцію під назвою "Динамо".

З пляжів біля міста Дюнкерк на півночі Франції до Великої Британії вдалося евакуювати понад 330 тисяч солдатів союзників Фото: Daily Mail

У результаті з пляжів біля міста Дюнкерк на півночі Франції до Великої Британії вдалося евакуювати понад 330 тисяч солдатів союзників. Для цього використовувалася приблизно тисяча військових, торгових, риболовецьких і цивільних суден.

Операція "Динамо" тривала 9 днів і ночей з 26 травня по 4 червня 1940 року. Усі судна зазнавали постійних атак німецьких літаків і 305 кораблів були затоплені у водах Ла-Маншу. У результаті загинули приблизно 30 тисяч солдатів союзників. Військовий корабель "Кейт" ВМС Великої Британії щойно повернувся до Дюнкерка після того, як евакуював майже 1000 британських солдатів. Але 1 червня 1940 року він потонув після атаки німецького бомбардувальника.

3D-модель військового корабля "Кейт" Фото: Daily Mail

Група британських і французьких археологів вирішила виявити всі затоплені судна під час операції "Динамо" і вперше за 83 роки виявила корабель "Кейт", довжина якого становила майже 100 метрів. Під час пошуків учені виявили загалом 27 кораблів. Місцезнаходження 12 з них не було відомо до початку цього дослідження. Також вчені вважають, що вони могли виявити ще 3 раніше невідомі кораблі, які брали участь в евакуації з Дюнкерка.

3D-модель військового корабля "Кейт" Фото: Daily Mail

Вчені використовували гідролокатор для того, щоб створити 3D-модель військового корабля "Кейт", що лежить на дні. Для виявлення затонулих кораблів учені використовували багатопроменевий ехолот, встановлений під корпусом дослідницького корабля. Цей прилад видає звукові хвилі, які відбиваються від об'єктів на дні, тому можна створювати дивовижні тривимірні зображення з місць корабельної аварії.

За словами вчених, тривимірне зображення дало змогу досягти високого рівня деталізації, і в такий спосіб можна провести порівняння останків виявлених кораблів з історичними фотографіями, на яких ті зображені. За словами вчених, багато із затонулих кораблів перебувають у доволі хорошому стані.

Як уже писав Фокус, археологи зробили нові відкриття під час дослідження затонулого Антикітерського корабля. Цей корабель знову набув популярності завдяки його появі у фільмі про Індіану Джонса.