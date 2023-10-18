З відстані 1,6 млн км від Землі: отримано унікальний знімок сонячного затемнення з космосу (фото)

Приголомшливе зображення зробив космічний апарат, що спостерігає за космічною погодою і нашою планетою.

Американський супутник DSCOVR, який займається спостереженням за сонячним вітром і Землею, зробив унікальне зображення кільцеподібного сонячного затемнення з відстані в 1,6 млн км від нашої планети, пише Space.

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14 жовтня лише жителі Північної Америки на кілька хвилин стали свідками кільцеподібного сонячного затемнення. Воно відбувається, коли Місяць не повністю закриває собою Сонце і по краях видно так зване "вогняне кільце", тобто яскраве коло світла.

Сонячні затемнення відбуваються, коли Земля, Місяць і Сонце опиняються ніби на одній лінії в космосі, але це трапляється досить рідко. Через те, що Місяць і Сонце в небі в цей час візуально мають однаковий розмір наш супутник може закрити собою нашу зірку. І тоді відбувається повне сонячне затемнення.

Через те, що Місяць має трохи витягнуту, а не кругову орбіту, він то наближається до Землі, то віддаляється від неї. Якщо супутник нашої планети знаходиться найдальше від Землі і перебуває в цей час на одній лінії з Сонцем, то Місяць не закриває повністю зірку і з'являється кільцеподібне сонячне затемнення.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбулося 14 жовтня 2023 року Фото: NASA

Американський супутник DSCOVR з 2015 року перебуває в точці Лагранжа L1 системи Земля-Сонце і займається спостереженням за сонячним вітром, що допомагає прогнозувати космічну погоду і за нашою планетою. Для спостережень за Землею апарат використовує спеціальний прилад EPIC і саме з його допомогою він зробив приголомшливий знімок сонячного затемнення з космосу.

На цьому зображенні показано Землю з відстані в 1,6 млн км, на яку падає тінь Місяця, якраз не території Північної Америки, де і спостерігалося кільцеподібне сонячне затемнення.

На цьому зображенні показана Земля з відстані в 1,6 млн км, на яку падає тінь Місяця Фото: NASA

Фокус уже докладно писав про це унікальне сонячне затемнення, яке тривало всього кілька хвилин і під час якого Місяць закрив собою приблизно 90% Сонця.

Також Фокус писав про те, що на кометі завширшки 30 км, яка стрімко летить до Землі, знову стався вибух і з'явилися "роги". Це було вже друге потужне виверження на кометі за останні кілька місяців.

Як уже писав Фокус, торік на Марсі стався найсильніший землетрус з усіх відомих ученим. Нове дослідженням нарешті показує причину його появи, і виявляється Марс набагато більш сейсмічно активний, ніж вважалося раніше.