Зуб бобра, акули і золоті прикраси бронзової доби: у Швейцарії виявили незвичайний скарб (фото)

Цей скарб складається з намиста з бронзових шиповидних дисків, двох спіральних перснів, понад сотні крихітних бурштинових намистин та спіралей, виготовлених з бронзового та золотого дроту.

На морквяному полі в Геттінгені, кантон Тургау, північно-східна Швейцарія, знайдено дивовижну колекцію жіночих прикрас бронзового віку. Знахідка датується приблизно 1 500 роком до н. е. і охоплює безліч унікальних предметів, пише Arkeonews.

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Цей скарб складається з намиста з бронзових шиповидних дисків, двох спіральних перснів, понад сотні крихітних бурштинових намистин та спіралей, виготовлених з бронзового та золотого дроту. Крім того, серед незвичайних предметів виявлено гірський кришталь, зуб бобра, продірявлений зуб ведмедя, бронзовий наконечник стріли, полірована залізна руда, маленький амоніт і навіть скам'янілий акулячий зуб.

Відкриття зробив археолог-любитель, на ім'я Франц Цан, коли досліджував поле після збору врожаю моркви. Цан, який захоплюється використанням металошукачів для виявлення історичних артефактів, швидко розпізнав цінність предметів і повідомив про свою знахідку в Управління археології Тургау.

З дозволу фермера команда археологів негайно прибула на місце і провела ретельні розкопки, які включали вилучення великого ґрунтового блоку, що містив артефакти, і передачу його в лабораторію. На місці розкопок не було жодних ознак могили. Це наштовхнуло дослідників на думку, що ці цінні предмети, ймовірно, залишили в органічному контейнері або мішку.

Процес дослідження проходив у лабораторії консервації Фрауенфельда, де кожен шар знахідки ретельно документували. Два роки тому виявили схожі предмети поблизу Ецвілена.

Процес дослідження проходив у лабораторії консервації Фрауенфельда, де кожен шар знахідки ретельно документували

Це типова "біжутерія" епохи бронзи, точніше, середньої бронзи, близько 1500 року до нашої ери. Зокрема, виявлено 14 бронзових дисків, які відомі як шиповидні диски через загострений вузол в центрі, оточений трьома концентричними колами.

Спочатку ці диски нанизували на нитку або шкіряний ремінець, а спіралі використовували як розпірки між ними. На місці також знайдено вісім більших спіралей із золотого дроту та одинадцять спіралей із бронзового дроту.

Історичні свідчення показують, що жінки в бронзовому віці носили намисто з цими привабливими дисками зі спіралями. У Геттінгені знайдено одинадцять таких спіралей.

Крім того, виявлено вісім трохи більших спіралей, вишукано виготовлених з тонкого золотого дроту, загальною вагою понад 21 грам. Ансамбль доповнювали понад 100 бурштинових намистин і два персні, на кожному з яких було по дві спіралі.

Призначення цих артефактів досі залишається загадкою. Чи були вони частиною скриньки з коштовностями, захованої в полі? Або ж ведмежий зуб, гірський кришталь, різні скам'янілості та каміння мали особливе значення, можливо, вважалося, що вони мають захисні або цілющі властивості, слугуючи амулетами для їхніх власників?

Захоплива новина полягає в тому, що ця унікальна колекція буде виставлена в Музеї археології Фрауенфельда наступного року, що дасть можливість громадськості оцінити ці стародавні скарби.

Це відкриття не лише дає уявлення про моду та прикраси жінок бронзового віку, але й відкриває нові шляхи дослідження культурного та символічного значення цих предметів, проливаючи світло на гостроцікаві таємниці минулого.

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