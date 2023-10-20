Перший випадок: косатки розірвали білу акулу і з'їли її печінку біля берегів Австралії (фото)

Від 3-х метрової білої акули залишилися тільки голова і хвіст, які були викинуті на берег.

На півдні Австралії, недалеко від міста Портленд (штат Вікторія) місцеві жителі виявили тушу білої акули, яка була розірвана на частини. Вчені припускають, що на акулу напали косатки з метою з'їсти її печінку. Косатки вже кілька років вбивають білих акул через цей орган біля берегів Південної Африки, але вперше подібний випадок був зафіксований біля берегів Австралії, пише Live Science.

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Тушу 3-х метрової білої акули, від якої залишилися тільки голова і хвіст, викинуло на пляж, де її і виявили місцеві жителі. Судячи із зовнішнього вигляду, білу акулу розірвали на частини, і вчені припускають, що це зробила зграя косатки, яких помітили раніше в цьому районі.

За словами Бена Джонстона, місцевого рибалки, який виявив тушу білої акули на березі, він ще ніколи нічого подібного не бачив. Після того, як було виявлено рештки білої акули, про цей випадок місцеві жителі повідомили владу, а та вже зв'язалася з ученими, які забрали акулу для дослідження.

Від 3-х метрової білої акули залишилися тільки голова і хвіст, які були викинуті на берег Фото: Live Science

За словами Лорен Мейер з Університету Фліндерс, Австралія, найімовірніше на білу акулу напали косатки для того, щоб з'їсти її печінку. Подібні випадки вже спостерігалися біля берегів Південної Африки, але вперше це сталося біля берегів Австралії.

Найімовірніше на білу акулу напали косатки для того, щоб з'їсти її печінку Фото: Live Science

За словами Мейєр, досі достеменно не відомо, чому косатки вживають у їжу ті чи інші органи різних морських тварин.

Досі достеменно не відомо, чому косатки (на фото) вживають у їжу ті чи інші органи різних морських тварин Фото: Center for Whale Research

Відомо, що ці хижаки можуть нападати на горбатих китів для того, щоб з'їсти їхній язик, водночас решту туші вони залишають недоторканою. Також косатки харчуються кишками деяких риб і морських ссавців. Що стосується печінки, то косатки заради неї вбивають не тільки білих акул, а й представників деяких інших видів цих хижаків, і навіть іноді тигрових акул.

Що стосується печінки, то косатки заради неї вбивають не тільки білих акул Фото: Live Science

Найімовірніше, як вважають учені, печінка білих акул є дуже поживним органом, що містить багато жирів і вітамінів. Коли косатка нападає на білу акулу і розриває її на частини, то велика печінка акули спливає на поверхню, і її легко з'їсти.

Найімовірніше, як вважають учені, печінка білих акул (на фото) є дуже поживним органом Фото: wikipedia

І білі акули, і косатки часто з'являються біля берегів південної Австралії, і вже відомо кілька випадків нападів косаток на акул, але вперше тушу білої акули без печінки викинуло на берег. Також учені називають це першим подібним випадком у цьому районі, коли косатки ймовірно напали на акулу саме через цей орган.

За словами Мейєр, костаки є одними з найзагадковіших морських хижаків, і кожна група косаток має свою специфічну поведінку, що ускладнює їхнє вивчення. Вчені продовжать аналізувати тушу акули, щоб з'ясувати, чи справді її атакували косатки і чи справді їм знадобилася саме печінка.

Фокус уже писав про те, що вчені використовували ШІ для відтворення сутичок лютих тварин, наприклад, бегемота і білої акули. Навряд чи нам колись вдасться спостерігати ці битви в реальному світі, проте вчені пропонують поглянути, як би це могло бути.