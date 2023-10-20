Виявлено нові структури на Сонці: це наближає до розгадки головної таємниці зірки (фото)

Учені стали на крок ближче до розуміння того, чому зовнішня атмосфера Сонця гарячіша, ніж поверхня зірки.

Автори нового дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal Letters, використовували Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе для вивчення магнітного поля Сонця з безпрецедентною деталізацією. У результаті вони виявили змієподібні структури енергії в магнітному полі в хромосфері (нижній шар атмосфери Сонця), які можуть переносити енергію вище і таким чином нагрівати плазму в короні (верхній шар атмосфери Сонця) нашої зірки, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені виявили змієподібні структури енергії в магнітному полі в хромосфері (нижній шар атмосфери Сонця), які можуть переносити енергію вище і таким чином нагрівати плазму в короні (верхній шар атмосфери Сонця) нашої зірки. Фото: NASA

Одна з найбільших загадок астрофізики полягає в тому, що корона Сонця має в сотні разів вищу температуру, ніж поверхня зірки або фотосфера. Плазма в короні нагрівається до майже 1 млн градусів Цельсія, але температура фотосфери становить приблизно 6 тисяч градусів Цельсія.

Але це суперечить тому, що джерело тепла в зірок розташоване в їхньому ядрі, а отже, температура має збільшуватися в міру наближення до цього ядра. На Сонці все працює згідно з цим правилом у всіх шарах, крім корони. Щось впливає на її нагрівання і вчені вважають, що за цим можуть стояти змієподібні структури енергії в магнітному полі в хромосфері Сонця, виявлені вченими.

Невеликі магнітні структури на Сонці, які можуть спричиняти нагрівання його атмосфери Фото: space.com

Якщо раніше астрофізики намагалися знайти розгадку головної таємниці Сонця, вивчаючи сонячні плями, де народжуються спалахи і корональні викиди маси, які володіють сильними магнітними полями, то нове дослідження було націлене на вивчення не таких активних регіонів.

За словами вчених, ці регіони фотосфери вкриті конвективними осередками, де існують слабші, ніж у сонячних плямах, магнітні поля, але вони більш динамічні. Виявилося, що орієнтація цих магнітних полів має змієподібні варіації.

Автори дослідження вказують на те, що, чим складніша орієнтація магнітного поля, тим вища ймовірність викиду великої кількості енергії під час магнітного перез'єднання. Це процес, під час якого два магнітних поля, що мають різну орієнтацію, взаємодіють і виділяють енергію. Саме ця енергія, як вважають учені, і нагріває атмосферу Сонця.

Але цю гіпотезу ще потрібно підтвердити, хоча нове відкриття все ж наближає вчених до розкриття головної сонячної загадки.

Фокус уже писав про ще одне дослідження, яке було спрямоване на вивчення дивного дисбалансу температур між поверхнею і зовнішньою атмосферою Сонця. Вчені припустили, що нагрівання корони може бути пов'язане з корональними петлями.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли виявити найдавніший радіосигнал із космосу, якому 8 млрд років. Вчені вважають, це явище допоможе розібратися, чому у Всесвіті не вистачає 50% звичайної матерії.