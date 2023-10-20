Воскресили Рамсеса II: вчені показали лице фараона перед смертю і в розквіті сил (фото)

Завдяки використанню сучасних технологій дослідники відтворили лице Рамсеса II. Вони показали його не тільки в передсмертному вигляді, а й у віці 45 років.

Завдяки сучасній комп'ютерній томографії (КТ) муміфікованих останків Рамсеса II дослідники відтворили вигляд фараона. Вони показали його на двох різних етапах життя: як міцного правителя середнього віку і як літнього, хворого царя наприкінці його днів, пише IFLScience.

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Цей легендарний фараон, якого часто називають Рамсесом Великим, правив Новим царством Єгипту з 1279 по 1213 рік до н. е. Це було 66-річне правління, під час якого він зміцнив свій статус одного з найвпливовіших лідерів в єгипетській історії. Він протистояв незліченним регіональним супротивникам і розширив імперію під час свого правління.

Дослідницька група, що стояла за цим проєктом, вирішила відтворити зовнішність Рамсеса II у віці 45 років, коли він був у розквіті своєї військової діяльності, і у віці 90 років, незадовго до своєї смерті.

Вони досягли цього завдяки використанню модифікованої техніки комп'ютерної томографії, пристосованої для древніх, висушених тіл. Муміфіковані останки Рамсеса II, в певному сенсі, виступили в ролі капсули часу, зберігши риси його обличчя і навіть залишки волосся через більш ніж 3200 років.

Цей легендарний фараон, якого часто називають Рамсесом Великим, правив Новим царством Єгипту з 1279 по 1213 рік до н. е Фото: Facial depiction by Face Lab, Liverpool John Moores University

В останні роки життя Рамсес був лисим, лише на потилиці та з боків у нього було волосся, пофарбоване в помаранчевий колір хною — стародавньою формою фарби. Дослідники вирішили зобразити дорослого Рамсеса без сережок, оскільки археологічні дані свідчать про те, що в Стародавньому Єгипті чоловіки зазвичай носили сережки лише в юнацькому віці.

Крім того, муміфіковані останки фараона показали, що він мав "медово-коричневий відтінок шкіри" і великий ніс. Цей ніс бальзамувальники намагалися зберегти, набиваючи його насінням, смолою і навіть кісткою тварини.

Щоб відтворити Рамсеса середнього віку, дослідники використовували сучасні інструменти комп'ютерного моделювання, щоб прибрати певні ознаки старості, такі як обвислий ніс, тонкі губи та запалі щоки через втрату зубів.

Результатом стала омолоджена цифрова модель фараона з сильнішою лінією щелепи, коротшим носом, повнішими щоками і губами, меншою кількістю зморшок, м'якими мімічними складками і заломами, а також темнішою, повнішою зачіскою.

Ця робота дозволяє нам поглянути на одного з найвідоміших правителів в історії й отримати глибше розуміння його зовнішнього вигляду на різних етапах життя. Це не просто захопливий погляд на давню історію, він також демонструє неймовірні можливості сучасних технологій у розкритті минулого.

Що стосується наслідків і майбутніх напрямків цього дослідження, то воно відкриває безкінечні можливості для подібних досліджень інших історичних постатей, проливаючи світло на обличчя минулого в неймовірних деталях.

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