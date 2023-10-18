Зазирнути в життя давніх єгиптян: археологи показали фаюмські потрети віком 2 тисячі років (фото)

В Амстердамі почалася виставка портерів муміфікованих людей, які знайшли в місті Фаюм. Ці артефакти, віком 2 тис. років, є дерев’яними дощечками із зображеннями померлих.

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Деякі добре збережені портрети, відомі як фаюмські портрети, дають захопливу можливість зазирнути в життя древніх єгиптян. Їх малювали на дерев'яних дошках та прикріпляли до мумій в часи римського періоду, пише Live Science.

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Вони вирізані так, щоб їх можна було легко вставити в пов'язки, прямо над обличчям муміфікованої людини. Причина цієї унікальної практики залишається загадкою, але вона додає інтриги цим стародавнім творам мистецтва.

Зараз вони представлені на виставці "Обличчям до обличчя: люди за портретами мумій", яка відкрилася 6 жовтня і триватиме до 25 лютого 2024 в Амстердамі.

Кожен із цих портретів розповідає історію про людей та їхню культуру, проливаючи світло на їхню зовнішність, стиль і, можливо, навіть соціальний статус. Ось деякі з найцікавіших аспектів цих фаюмських портретів.

Портрет Амонія

На одному з портретів молодий чоловік, на ім'я Амоній, зображений з чашею і букетом квітів Фото: Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

На одному з портретів молодий чоловік, на ім'я Амоній, зображений з чашею і букетом квітів. Художник надав Амонію виразні риси обличчя, такі як великі губи та відстовбурчені вуха, які роблять цей портрет справді унікальним.

Перлинні сережки

Перли, як і ті, що носить молода жінка на іншому портреті, були популярним вибором для сережок на фаюмських портретах Фото: Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Перли, як і ті, що носить молода жінка на іншому портреті, були популярним вибором для сережок на фаюмських портретах. Прикраси та зачіски на цих портретах дають уявлення про час і вплив римської моди.

Бородатий чоловік

Бородатий чоловік, одягнений у біле, з'являється на іншому портреті, можливо, наслідуючи вигляд римського імператора Марка Аврелія, який також носив бороду Фото: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Бородатий чоловік, одягнений у біле, з'являється на іншому портреті, можливо, наслідуючи вигляд римського імператора Марка Аврелія, який також носив бороду.

Елегантні прикраси

На іншому портреті зображена темноволоса жінка, прикрашена намистом і сережками, що відображає вишуканий стиль того часу Фото: Allard Pierson, Amsterdam

На іншому портреті зображена темноволоса жінка, прикрашена намистом і сережками, що відображає вишуканий стиль того часу.

Яскраві очі

Деякі з цих портретів мають напрочуд реалістичні деталі, наприклад, очі, які були настільки яскравими, що й сьогодні привертають нашу увагу

Деякі з цих портретів мають напрочуд реалістичні деталі, наприклад, очі, які були настільки яскравими, що й сьогодні привертають нашу увагу. Один із портретів, написаний близько 250 року н. е., є одним з найдавніших фаюмських портретів, зібраних у наш час.

Дівчина із золотим вінком

Молода дівчина зображена з перловим намистом і золотим вінком у волоссі, що символізує її перемогу над смертю

Молода дівчина зображена з перловим намистом і золотим вінком у волоссі, що символізує її перемогу над смертю.

Чоловік із золотим вінком

Золоті лаври належали не лише жінкам. На іншому портреті бородатий чоловік з гордістю демонструє власні золоті лаври Фото: Egyptian Collection of the HCCH of Heidelberg University

Золоті лаври належали не лише жінкам. На іншому портреті бородатий чоловік із гордістю демонструє власні золоті лаври.

Реалістичний портрет

Реалістичні та переконливі образи на портретах Фаюма надихали художників протягом усієї історії, що робить їх раннім прикладом реалістичного живописного портрета Фото: Museum August Kestner, Hannover

Реалістичні та переконливі образи на портретах Фаюма надихали художників протягом усієї історії, що робить їх раннім прикладом реалістичного живописного портрета.

Кучерявий чоловік

Деякі з людей, зображених на цих портретах, могли мати європейське коріння, оскільки в цей час в Єгипті жило багато греків і римлян

Деякі з людей, зображених на цих портретах, могли мати європейське коріння, оскільки в цей час в Єгипті жило багато греків і римлян.

Очі та вії

Детальне промальовування очей та вій є спільною рисою цих портретів, що натякає на приналежність зображених осіб до вищого середнього класу або еліти

Детальне промальовування очей та вій є спільною рисою цих портретів, що натякає на приналежність зображених осіб до вищого середнього класу або еліти.

Вишукане намисто

Більшість фаюмських портретів виявлено у 1800-х роках, але у 2022 році археологи знайшли ще більше у стародавньому місті Філадельфія в Єгипті, що поглибило наше розуміння цієї мистецької традиції

Більшість фаюмських портретів виявлено у 1800-х роках, але у 2022 році археологи знайшли ще більше у стародавньому місті Філадельфія в Єгипті, що поглибило наше розуміння цієї мистецької традиції.

Ясноока дівчина

На іншому портреті, знайденому в Єгипті в 1880-х роках, зображена жінка з перловими сережками, намистом і яскравим вбранням, що демонструє її унікальний стиль

На іншому портреті, знайденому в Єгипті в 1880-х роках, зображена жінка з перловими сережками, намистом і яскравим вбранням, що демонструє її унікальний стиль.

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Ці фаюмські портрети не лише дозволяють зазирнути в минуле, але й піднімають гостроцікаві питання про модні тенденції, культурні обміни та життя людей у Стародавньому Єгипті за часів Римської імперії.

Це не просто мистецтво, це вікна в історію, що дозволяють нам зв'язатися з тими, хто жив тисячі років тому.

Раніше Фокус писав про гробницю людини, що змінила історію Єгипту. Чеські археологи розкопали древнє поховання.

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