Стародавні таємниці Амазонії. Вода, що відступила, оголила стародавні гравюри віком понад 2 тис. років

Хоча багато істориків і вчених раді такій знахідці, вона стала результатом найсильнішої посухи за останнє століття, що згубно позначається на житті десятків тисяч людей.

Останнім часом у деяких районах Амазонки спостерігалася сильна посуха, що спричинила різке падіння рівня води в річках. У результаті цього на берегах річок виявлено скельні утворення, які раніше були приховані під водою. Ці скелі прикрашені різьбленням, що зображує людські фігури, вік яких може становити близько 2 тис. років, пише Phys.org.

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Лівія Рібейро, яка вже 27 років живе в головному місті Амазонії — Манаусі, була здивована цим відкриттям. "Я була вражена, коли побачила їх. Попри те, що я прожила тут усі ці роки, я ніколи не бачила нічого подібного", — зауважила вона.

На деяких стародавніх наскельних малюнках зображені обличчя, які, здається, виражають емоції Фото: Jaime Oliveira

Ці малюнки були заховані під воду річки Негро, рівень води в якій нещодавно став найнижчим більш ніж за століття. Попри те, що багатьох тішить цей погляд у минуле, є й побоювання. Поява цих висічок — суворе нагадування про зміну довкілля. Рібейро розмірковує про це так: "Хоча різьблення справді чудове, воно змушує мене замислитися про майбутнє цієї річки. Чи буде вона взагалі існувати тут через десять років?".

Розгалужена мережа річок Амазонки має вирішальне значення для транспортування та розподілу постачання різного продовольства. Нещодавня посуха вплинула на ці водні шляхи, внаслідок чого багато районів пересохли, а судна опинилися на мілині. Експерти вважають, що кліматична модель Ель-Ніньо в поєднанні з ширшими наслідками зміни клімату є причиною посилення посушливого сезону цього року.

Жайме Олівейра, співробітник Бразильського інституту історичної спадщини, говорить про значущість цих різьблених робіт, зазначаючи, що вперше їх було виявлено у 2010 р. під час менш сильної посухи. Розташовані на тлі густих джунглів і річки Негро, що протікає поруч, гравюри зображують переважно людські обличчя. Деякі з них прямокутні, інші — овальні, на деяких зображені різні емоції.

Олівейра порівнює ці стародавні твори з сучасним мистецтвом, кажучи, що вони передають емоції та почуття. Історикиня Беатріс Карнейро вважає, що ця пам'ятка дає безцінну інформацію про перших жителів регіону, яка досі не була глибоко вивчена. Вона звертає увагу на іронію в ситуації, що склалася: "Сумно, що через посуху, що посилюється, ці гравюри знову стали відомі. В ідеалі вода знову підніметься, і вони залишаться під водою, що, природно, збереже їх краще, ніж будь-які наші зусилля".

По суті, несподіване відкриття стародавніх наскельних малюнків в Амазонії — це суміш благоговіння й обережності. Вони не тільки дають змогу зазирнути в історію, а й нагадують нам про необхідність розв'язання екологічних проблем, що вже впливають на нашу планету.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами найдавніших решток людини. Відкриття скам'янілостей людини в печері Там Па Лінг, розташованій на півночі Лаосу, дало неоціненну інформацію про історію нашого виду. Ці стародавні рештки, яким 68 000 – 86 000 років, ідентифіковані як Homo sapiens.

Також Фокус писав про те, як штучний інтелект зміг заговорити аккадською, шумерською і давньокитайською мовою. Застосування штучного інтелекту набирає обертів, він уже давно вийшов за межі малюнків або обробки тексту. Тепер завдяки ШІ можна навіть почути стародавні мови або діалекти.