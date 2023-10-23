Промерзла до кісток і "воскресла". Дивовижна історія жінки, яка вижила після "заморозки"

Дослідники розповіли, як їй вдалося вижити, попри посірілу шкіру, засклянілі очі та задубіле тіло.

Історії про людей, яким вдалося вижити за неймовірних мінусових температур, досить незвичайні, а тому часто висвітлюються, проте вони зовсім не є рідкістю. У медичних працівників у холодному кліматі навіть є приказка з цього приводу: "Ніхто не мертвий, поки не зігріється і не помре", пише Science Alert.

Ця історія сталася 1980 року в Новий рік у Міннесоті. Тоді чоловік, на ім'я Воллі Нельсон рано вранці виявив за кілька метрів від порога будинку тіло своєї подруги Джин Гіллард, яка здавалася мертвою. Про це свідчила бліда шкіра, скляні очі та задубіле тіло. Однак лише на перший погляд, насправді все виявилося трохи складніше.

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Відомо, що дівчина поверталася з новорічної вечірки, коли її автівка заглухла, а тому вона покинула авто за температури -30 градусів за Цельсієм і вирушила по допомогу до друга. На ній було лише новорічне вбрання, пальто, рукавички та ковбойські чоботи. Джин майже вдалося дістатися до будинку Воллі, коли вона спіткнулася і втратила свідомість. Протягом 6 годин тіло Гіллард лежало на холоді, поступово остигаючи і стаючи "замороженим".

Пізніше Воллі розповідав, що тіло подруги виглядало так, ніби вона мертва. Однак коли він втягнув його в будинок з її носа "вийшло кілька бульбашок". А тому він одразу ж зателефонував до служби порятунку. Медики зазначають, що саме оперативна реакція хлопця тоді врятувала дівчині життя, інакше вона, ймовірно, насправді замерзла б до смерті.

У результаті випадок Джин Гіллард став чудовим медичним прикладом того, що крайня гіпотермія зовсім не обов'язково означає кінець життя. Дослідження показують, зниження температури тіла може охолодити обмін речовин і зменшити ненаситну спрагу людського організму до кисню. Фактично охолоджене тіло здатне сповільнити весь процес вмирання, однак лише на певний час. Утім, медики вважають, що цього часу може виявитися достатньо, щоб упоратися з низьким пульсом пацієнта.

Однак випадок Гіллард здається вельми особливим, і зовсім не тому, що температура її тіла становила неймовірні для людини 27 градусів за Цельсієм. Річ у тім, що вона, судячи з усього, була заморожена. Її обличчя було попелястим, очі "скляними", а шкіра надто твердою, навіть для того, щоб медики могли проколоти її голкою для ін'єкції. За словами лікаря Джин, Джорджа Сатера, тіло пацієнтки було настільки холодним і твердим, що нагадувало "шматок м'яса з глибокої заморозки".

Сатер також розповів, що всього за кілька годин їм з колегами вдалося зігріти тіло Гіллард за допомогою грілок. До полудня вона вже почала розмовляти, а єдиними наслідками виявилися кілька занімілих і покритих пухирями пальців на ногах. Ще трохи пізніше її виписали з лікарні.

Для друзів і родичів ця подія стала справжнім дивом, проте позиція біології в цьому питанні дещо інша. Річ у тім, що на відміну від багатьох матеріалів, вода у твердому стані займає більший об'єм, ніж у рідкому. Це розширення стало б вельми небезпечним для тканин організму людини, яка опинилася в холоді, оскільки рідина могла роздутися до такої міри, що судини просто розірвалися б.

Дослідження показують, що навіть кілька випадкових кристалів льоду, утворених не в тому місці, можуть легко пошкодити клітинні мембрани своїми голчастими осколками, перетворивши кінцівки на почорнілі ділянки змертвілої шкіри та м'язів — те, що зазвичай називають обмороженням.

Утім, деяким тваринам вдалося адаптуватися, щоб справлятися з цією небезпекою. Наприклад, глибоководна антарктична чорнопера крижана риба виробляє глікопротеїни як "природний антифриз". Водночас деревна жаба навчилася перетворювати вміст своїх клітин на сироп, наповнюючи організм глюкозою, що дає змогу чинити опір замерзанню і зневодненню.

Водночас дослідники зазначають, що без додаткових аналізів і спостережень, складно сказати напевно, що саме допомогло Гіллард пережити "заморозку". Існує ймовірність, що їй допомогла специфічна хімія тіла або склад тканин. Однак учені зазначають, що куди важливішим є той факт, що, хоч тіло Гіллард і здавалося твердим, воно не було заморожене повною мірою. Фактично серйозне переохолодження може призвести до такого ступеня ригідності м'язів, що це може нагадувати трупне задубіння.

Дослідники вважають, що холодна й біла шкіра та скляні й "тверді" очі насправді не є чимось дивовижним. Річ у тім, що тіло людини в подібній ситуації перекриває канали до кровоносних судин під шкірою, що допомагає зберегти органи такими, що функціонують. В решті решт тіло може стати попелястого кольору і бути напрочуд твердим і холодним на дотик.

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