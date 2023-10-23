Їх видно щоранку та щовечора на сході. Дві яскраві зірки в небі: що це насправді

Перед сходом Сонця і після його заходу в нічному небі на сході можна спостерігати 2 дуже яскраві зірки. Але це зовсім не зірки.

Якщо ви іноді звертали увагу останнім часом на небо рано вранці перед сходом Сонця або ж після настання темряви, коли Сонце зайшло, то могли побачити в небі дві дуже яскраві зірки. Але насправді це зовсім не зірки, а дві найвідоміші планети Сонячної системи, пише Forbes.

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Найяскравішою "зіркою" в небі рано вранці є Венера. Найближча до Землі планета з січня до вересня з'являлася у фазі "вечірньої зірки" після заходу Сонця, а потім почала домінувати своєю яскравістю в небі у фазі "ранкової зірки" перед сходом Сонця.

Найближчими днями перебуватиме найдалі від Сонця, а тому її буде видно приблизно на середині неба, таким чином вона стає видимою дуже багатьом людям на планеті через відбите світло Сонця. Протягом кількох місяців Венера перебуватиме високо в небі, а наступної весни знову опуститься під яскраве сонячне світло і знову буде видна в небі після заходу Сонця на заході наступного літа.

Через те, що Венера стосовно Землі є внутрішньою планетою, її ніколи не можна побачити такою, що рухається по всьому нічному небу, як це роблять зовнішні планети. Фактично, із Землі Венера, мабуть, має восьмирічний цикл, у якому вона робить оберт навколо Сонця 13 разів, і переходить із фази "ранкової зірки" у фазу "вечірньої зірки" і навпаки кожні 19 місяців.

Яскрава Венера в нічному небі Фото: Forbes

Частково це пов'язано з місцем спостереження планети. З того місця, де ми перебуваємо на орбіті навколо Сонця, здається, що Венера рухається взад і вперед від сонячного світла в нічному небі після заходу сонця або перед світанком.

Яскравою "зіркою" ввечері є ще одна знаменита планета — Юпітер. Зараз космічний апарат NASA "Юнона" обертається навколо газового гіганта і робить приголомшливі знімки цієї планети. А нещодавно, як уже писав Фокус, апарат зробив нові знімки супутника Юпітера — Іо. Щоб дослідити інші три відомі супутники планети — Європу, Каллісто і Ганімед — Європейське космічне агентство відправило апарат JUICE, як уже писав Фокус. Під час появи Юпітера в небі з міццю бінокля або невеликого телескопа навіть можна побачити ці чотири супутники, але, якщо вони не проходять на тлі Юпітера.

Юпітер по відношенню до Землі є зовнішньою планетою, і він обертається навколо Сонця повільніше. Фактично, Юпітеру потрібно 12 років, щоб зробити один оберт навколо Сонця. Таким чином, його можна побачити рухомим по всьому нічному небу, і саме положення Землі є найважливішим фактором, який визначає, коли і де можна побачити Юпітер.

Один раз на рік планета опиняється між Сонцем і Землею. У цей момент, Юпітер стає найбільшою і найяскравішою планетою. Тобто в цей час можна побачити 100% Юпітера, коли він з'являється на сході перед сходом Сонця і на заході після заходу Сонця. Цього року найяскравіше Юпітер сяятиме в небі 3 листопада, коли планета розташується майже на прямій лінії між Землею і Сонцем.

Фокус уже писав про те, що астрономи відкрили нове атмосферне явище на Юпітері, про яке раніше нічого не знали.