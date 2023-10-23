Найдальші апарати NASA. "Вояджери" відчувають проблеми в глибокому космосі: є рішення

Науковці з NASA відправлять нове програмне забезпечення для космічних апаратів "Вояджер-1" і "Вояджер-2", що дасть змогу подовжити термін їхньої роботи на 5 років.

У NASA розробили нове програмне забезпечення для систем двох найвіддаленіших космічних апаратів, які вже покинули Сонячну систему і летять у міжзоряному просторі. Встановлення цього програмного забезпечення дасть змогу працювати двигунам апаратів "Вояджер-1" і "Вояджер-2" ще впродовж 5 років і таким чином вони зможуть надсилати довше зібрані дані на Землю, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Інженери з NASA хочуть продовжити термін служби космічних апаратів "Вояджер", відправлених у космос ще 1977 року. На сьогоднішній день вони вже багато років летять у міжзоряному просторі. "Вояджер-1" перебуває на відстані понад 24 млрд км від Землі, а "Вояджер-2" — на відстані понад 19 млрд км. Через такі відстані сигнал до апаратів летить понад 18 годин, а щоб отримати відповідь, потрібно ще 18 годин. Але обидва апарати є дуже старими і з ними виникають проблеми, які доводиться вирішувати інженерам NASA.

Розроблене вченим нове програмне забезпечення, яке буде надіслано двом апаратам, має вирішити проблему з накопиченням осаду в паливопроводах двигунів космічних апаратів. Ці двигуни використовуються для того, щоб антена кожного апарата була точно спрямована на Землю і таким чином підтримується стабільний зв'язок з ними.

Але ці двигуни застаріли і їм потрібне хороше очищення. З кожним запуском двигунів у паливопроводах залишався паливний осад, якого за багато років накопичилася велика кількість. Якщо рівень засмічення досягне критичної точки, то двигуни перестануть працювати, а значить перестануть правильно направляти антени. Таким чином зв'язок з "Вояджерами" може бути втрачено назавжди.

Інженери з NASA хочуть продовжити термін служби космічних апаратів "Вояджер", відправлених у космос ще 1977 року Фото: Земля Вояджер

За допомогою нового програмного обсічення апарати NASA тепер вмикатимуть свої двигуни не так часто, але на триваліший час і це дасть змогу зберігати правильну орієнтацію апаратів для підтримання зв'язку. Також апарати зможуть трохи відхилити свої антени, хоча це призведе до втрати деяких даних, але в довгостроковій перспективі, як вважають вчені, це навпаки дасть змогу отримати набагато більше цінних даних про космос.

Першим нове програмне забезпечення отримає "Вояджер-2", якщо не буде виявлено проблем, то його встановлять і на "Вояджер-1". Останній перебуває далі від Землі, ніж будь-який космічний апарат, а тому його дані є неймовірно цінними. Через це вчені поки що вирішили ризикнути і встановити оновлення саме на "Вояджер-2" для початку.

У NASA вважають, що така модернізація дасть змогу подовжити термін служби двигунів двох апаратів щонайменше на 5 років, а можливо, і на більш тривалий термін.

За словами вчених, є надія на те, що протягом найближчих кількох років можна буде отримувати нові дані про космос за межами Сонячної системи. Адже "Вояджери" єдині апарати, які її залишили, а отже їхні відомості становлять собою унікальну цінність для розуміння вченими природи нашого місцевого Всесвіту.

Фокус уже писав про те, що NASA показало, як місяцехід VIPER долає місячну смугу перешкод. Вчені успішно завершили чергове випробування місяцеходу, який буде шукати воду на Місяці.