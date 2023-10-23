Учені сховали ліки від діабету в найнезвичайнішому місці: допомогли очі

Вчені розробили унікальний метод вироблення інсуліну для боротьби з діабетом, але їм необхідно було заховати його від імунної системи. Вони вийшли зі складного становища досить оригінальним способом.

Діабет, на сьогоднішній день, став серйозною проблемою для здоров'я багатьох людей у всьому світі. Пошук нових способів боротьби з ним має величезне значення. Дослідники зі Швеції відкрили новий і досить унікальний підхід до лікування захворювання: використовувати очі як місце, що допомагає контролювати рівень цукру в крові, пише New Atlas.

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У хворих на діабет 1-го типу імунна система працює зі збоями. Вона помилково обирає як мішень і руйнує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін — гормон, який відповідає за регулювання рівня цукру в крові. Без нього наше здоров'я може погіршитися.

Один із перспективних методів лікування передбачає створення нових клітин, подібних до підшлункової залози, з власних стовбурових клітин пацієнта. Потім вони поміщаються в крихітний пристрій і знову вводяться в організм пацієнта. Хоча це звучить приголомшливо, є одна серйозна заковика. Наш організм часто сприймає цей пристрій як загарбника і намагається його вигнати. Щоб запобігти цьому, пацієнти змушені приймати ліки, що пригнічують імунну реакцію організму. Але це не ідеальний варіант, оскільки робить їх більш сприйнятливими до різного роду інфекцій.

На допомогу прийшли шведські вчені. Вони подумали: "А що, як помістити цей пристрій у таке місце, де імунна система не матиме до нього доступу?". І знайшли малоймовірну відповідь: око

Розміщення такого пристрою в оці може викликати у вас подив, але в цьому є і реальна користь. Око — це свого роду "безпечна зона", оскільки в ньому немає агресивних імунних клітин, які могли б атакувати пристрій. Крім того, мережа кровоносних судин ока дає змогу інсуліну, який знову виробляється, швидко надходити в кров. Додатковим бонусом є те, що лікарі зможуть просто зазирнути вам в око і подивитися, як йдуть справи з боротьбою з діабетом.

У своїх експериментах команда створила крихітний клиноподібний пристрій і помістила його в частину ока миші. У цьому пристрої знаходилися крихітні версії органів, що виробляють інсулін. Результат виявився чудовим: пристрій залишався на місці і безперебійно працював протягом кількох місяців.

Це дослідження — не просто перемога в боротьбі з діабетом. Воно відкриває можливості для того, щоб око стало потенційною точкою для лікування й інших захворювань, які користуються захистом нашої імунної системи. Дослідники вважають, що це тільки початок. Вони уявляють собі майбутнє, в якому такі пристрої можуть мати вбудовану електроніку або навіть випускати ліки за віддаленою командою.

Поки наука продовжує кращого пошук шляху до лікування діабету, цей інноваційний підхід може прискорити процес і зробити його легшим для людей, які страждають на це захворювання.

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