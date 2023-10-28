Міфічне диво шумерів. Археологи виявили статую ассирійської богині-захисниці ламмасу (фото)

Ассирійці відомі своїми дивовижними скульптурами, і фігури ламассу не виняток. Цих охоронців часто розміщували біля входів до палаців як на вулиці, так і у внутрішніх дворах.

У нещодавньому повідомленні для преси від Генерального управління у справах старожитностей та спадщини йдеться про те, що археологи зробили дивовижне відкриття у стародавньому місті Хурсбад в Іраку. Вони знайшли величну фігуру, відому як ламассу, ассирійське божество-захисник з унікальним поєднанням людських, пташиних, бичачих та левиних рис, пише HeritageDaily.

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Ассирійці відомі своїми дивовижними скульптурами, і фігури ламассу не виняток. Цих охоронців часто розміщували біля входів до палаців як на вулиці, так і у внутрішніх дворах. Особливо вражає те, що ці скульптури виконані у високому рельєфі, створюючи оптичну ілюзію. Коли дивишся на них спереду, здається, що вони стоять на місці, але коли дивишся збоку, здається, що вони в русі.

Хоча фігури ламассу зазвичай не зустрічаються в низькорельєфних прикрасах всередині палацових кімнат, де поширеніші крилаті фігури джинів, вони іноді з'являються в сюжетних рельєфах, слугуючи, як здається, захисниками ассирійців.

Вперше цю ламассу виявила 1992 року іракська археологічна місія під час розкопок біля 6-ї брами в західній частині стародавнього міста Хурсбад. Хурсбад заснований як нова столиця ассирійським царем Саргоном II близько 721 року до н. е. Однак після смерті Саргона II його син і наступник Сеннахеріб переніс столицю до Ніневії, залишивши будівництво Хурсбада незавершеним.

Історія цієї ламассу набула цікавого повороту в 1995 році, коли її голову викрали, але згодом знайшли. Решта тіла переховали, щоб захистити археологічну пам'ятку, особливо під час конфлікту у Перській затоці.

Це визначне відкриття не лише проливає світло на багату історію ассирійців, але й показує важливість збереження культурної спадщини Фото: Mustafa Yahya

Тепер, завдяки спільним зусиллям іракських та французьких археологів, команда на чолі з професором доктором Ахмедом Факаком Аль-Бадрані провела повторні розкопки ламассу, повернувши її в центр уваги через три десятиліття.

Доктор Лайт Маджид Хуссейн, голова Генерального органу з археології та спадщини, розповів, що наразі команда оцінює стан знахідки, щоб визначити свої подальші кроки.

Це визначне відкриття не лише проливає світло на багату історію ассирійців, але й показує важливість збереження культурної спадщини. Археологічна знахідка відкриває унікальне вікно в минулу епоху і дає можливість дізнатися більше про минуле і його зв'язок із сьогоденням.

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