Перше у своєму роді: вчені розробили новий спосіб лікування проти кокаїнової залежності

За допомогою ультразвуку вчені хочуть подолати кокаїнову залежність. Це масштабне дослідження, спрямоване на вивчення впливу сфокусованих звукових хвиль на мозок.

Кокаїнова залежність є все більшою проблемою в цілому світі. Смертність від передозування значно зросла за останні роки, що змушує дослідників шукати рішення для боротьби з цією проблемою. Саме тут на допомогу прийшла система охорони здоров'я Університету Вірджинії (UVA Health) з підходом, що передбачає використання звукових хвиль, пише SciTechDaily.

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Команда вчених з UVA Health отримала 5 мільйонів доларів від Національного інституту охорони здоров'я для вивчення потенціалу використання направлених звукових хвиль для боротьби з кокаїновою залежністю. Це клінічне дослідження є першим у своєму роді і може стати ключем до зменшення тяги до кокаїну у людей, які борються із залежністю.

Ідея дослідження полягає у використанні низькоінтенсивного сфокусованого ультразвуку для перепрограмування певних клітин мозку з метою зменшення бажання вживати кокаїн. Ця неінвазивна методика спрямовує звукові хвилі на частину мозку, яка називається інсула, і яка, як вважається, відіграє вирішальну роль у різних формах залежності. У разі успіху це випробування може прокласти шлях до створення революційного інструменту в лікуванні наркоманії в ширшому масштабі.

Докторка Насіма Айт-Дауд Тіурірін, головна дослідниця і директорка Центру передових досліджень наркоманії UVA (CLEAR), очолює це новаторське випробування. Вона пояснює потенційний вплив: "Це дослідження покаже нам, чи може сфокусований ультразвук змінити ставлення деяких пацієнтів до кокаїну. Що, якби ми могли повернути назад зміни в мозку, спричинені вживанням наркотиків? Це змінило б підхід до лікування залежності загалом".

Попередні дослідження вже вказували на важливість інсули як у виникненні тяги до кокаїну, так і в рецидивах. Цікаво, що люди, які зазнали травм інсули, змогли кинути палити, не відчуваючи водночас потягу або рецидиву, як зазначають дослідники.

Якщо цей підхід виявиться безпечним та ефективним, він може призвести до того, що простий амбулаторний візит до лікаря зможе зменшити тягу до кокаїну у пацієнтів. Доктор Айт-Дауд Тіурірін зазначив: "У разі успіху ми станемо на крок ближче до розробки нових, безпечніших способів лікування залежності. Наркоманія — це розлад мозку. Лікування повинно включати неінвазивну нейромодуляцію мозкових ланцюгів, які насамперед спричиняють залежність".

Це лише одна з частин масштабного дослідження можливостей сфокусованого ультразвуку, яке проводить UVA. Медична школа Університету Вірджинії була першопрохідницею у цій галузі, досліджуючи потенціал сфокусованого ультразвуку в лікуванні різних серйозних захворювань, від раку до хвороби Альцгеймера.

Попередні дослідження UVA Health проклали шлях до схвалення високоінтенсивного сфокусованого ультразвуку для лікування симптомів хвороби Паркінсона та есенціального тремору, поширеного рухового розладу.

Спираючись на успіх цих зусиль, UVA Health відкрила перший у світі центр, присвячений поєднанню сфокусованого ультразвуку з імунотерапією для покращення лікування раку, що потенційно відкриває нові шляхи в боротьбі з низкою онкологічних захворювань, включаючи рак молочної залози та пухлини головного мозку.

А тому це інноваційне дослідження UVA Health потенційно може зробити революцію в лікуванні наркоманії, використовуючи сфокусований ультразвук для перепрограмування мозку і зменшення тяги до кокаїну.

У разі успіху цей підхід може дати нову надію людям, які борються із залежністю, і сприяти розв'язанню проблеми вживання кокаїну у світі.

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