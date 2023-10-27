Фізично боляче. Учені довели, що граматичні помилки насправді можуть зводити з розуму

Дослідження показує, що наш рівень стресу в цей момент зашкалює, пульс прискорюється, а кожна нова помилка активує реакцію "бий або біжи".

Більшість із нас стикалися з тим, що граматичні помилки в мові співрозмовника можуть дратувати, причому настільки, що це може відштовхнути від людини або навіть вивести нас із себе. Тепер учені довели, що граматичні помилки насправді викликають фізичну реакцію, активуючи реакцію "бий або біжи", і навіть впливають на частоту наших серцевих скорочень, пише Daily Mail.

На думку команди з Університету Бірмінгема, прикладами поганої граматики можуть бути плутанина часів у реченні, плутанина однини й множини, а також використання подвійного заперечення або неправильне використання коми.

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Під час дослідження вчені набрали групу з 41 дорослого британця, який розмовляє англійською мовою. Далі реципієнтам запропонували прослухати 40 зразків англійської мови, 50% з яких містили граматичні помилки.

Під час експерименту вчені також спостерігали за коливаннями серцевого ритму (КСР) учасників дослідження, поки вони прослуховували уривки. Зазначимо, що КСР фіксує інтервали між послідовними ударами серця. Зазвичай у розслабленому стані ці інтервали різні, проте стають більш регулярними, коли людина відчуває стрес.

Результати дослідження свідчать про те, що більше помилок було допущено в уривках, то регулярнішим ставало його серцебиття — тобто, він відчував більший стрес. Таким чином учені дійшли висновку, що граматичні помилки, ймовірно, активують у нас реакцію "бий або біжи".

Команда зазначає, що знання першої мови значною мірою неявне, тому що більшості людей не потрібно сидіти та вчитися, щоб опанувати свою рідну мову. А це може означати, що наше тіло реагує на погану граматику, навіть якщо ми не здатні точно визначити, що саме не так у реченні.

За словами автора дослідження, професора Дагмар Дів'як, результати свідчать про те, що існує серцево-судинна реакція на граматичні порушення. Однак потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, як і чому це відбувається.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розшифрували давню граматичну головоломку.