Розміром із 8 футбольних полів. Біля Галапагоських островів знайдено два дивовижні стародавні об'єкти

Під час однієї з експедицій вченим пощастило виявити кілька раніше невивчених підводних гір і два коралові рифи, які напрочуд добре збереглися.

Дві недоторкані дивовижні екосистеми було виявлено глибоко під водою біля Галапагоських островів — відкриття було зроблено за допомогою пілотованого апарату з дистанційним управлінням (ROV) SuBastian командою з Інституту океану Шмідта, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що під час занурення на глибину від 370 до 420 метрів їм вдалося виявити те, що вельми вразило дослідників: кілька раніше невивчених підводних гір, а також два незаймані коралові рифи.

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Відомо, що довжина більшого коралового рифу дорівнює довжині восьми футбольних полів і становить близько 800 метрів, тоді як довжина другого рифу скромніша — лише 250 метрів. Вчені припускають, що вік цих дивовижних екосистем насправді налічує тисячі років і весь цей час є домівкою для дуже здорової екосистеми, яка складається з розмаїття видів кам'янистих коралів.

На думку керівниці експедиції, доктора Кетлін Роберт з Інституту рибальства і морського господарства Меморіального університету Ньюфаундленду і Лабрадору, ці знахідки поліпшать картографічні дані вчених, а також допоможуть краще зрозуміти рифові системи Галапагоських островів.

Команда сподівається, що відкриття цих двох нових рифів у заповіднику Галапагоських островів допоможе вченим краще зрозуміти роль, яку глибоководні середовища проживання відіграють у підтримці здоров'я океану.

Робота лазерів у дії Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Зазначимо, що під час експедиції вчені також мали намір створити карти навколишнього середовища з високою роздільною здатністю з використанням технології лазерного сканування. До речі, отримані знімки мали неймовірну точність до 2 міліметрів — це дало змогу команді ідентифікувати тварин, що мешкають у цьому районі, що було неможливо під час використання технологій із нижчою якістю.

Крім того, вчені використовували нову картографічну технологію для вивчення двох невідомих раніше підводних гір, які також були відкриті під час експедиції. На основі супутникових даних у вчених виникла підозра, що тут можуть бути підводні гори, але тільки зараз вони змогли підтвердити їхнє існування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали секрет коралів — як їм вдається вижити у віддаленому океані.