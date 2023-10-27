Зіткнення галактик Чумацький Шлях і Андромеди: так виглядатиме результат катастрофи (фото)

Через кілька мільярдів років тому наша галактика перестане існувати окремо і стане частиною нового величезного космічного об'єкта.

Астрономи з обсерваторії Джеміні південь на Гаваях зробили дивовижний знімок далекої галактики, яка мільярд років тому з'явилася внаслідок злиття двох спіральних галактик. Приблизно такий самий вигляд матиме новий галактичний об'єкт, який з'явиться за кілька мільярдів років внаслідок злиття Чумацького Шляху та галактики Андромеди, пише Universe Today.

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Дві спіральні галактики, Чумацький Шлях і галактика Андромеди, наш найближчий великий сусід, повільно, але вірно наближаються одна до одної. Мине кілька мільярдів років, і вони зіткнутися, внаслідок чого з'явиться нова величезна галактика.

Астрономи вважають, що зовнішній вигляд цієї галактики буде схожий на зображення пекулярної галактики NGC 7727, яка розташована на відстані 90 млн світлових років від Землі. Приблизно 1 млрд років тому ця галактика з'явилася внаслідок злиття двох спіральних галактик.

Галактика NGC 7727 Фото: комета

Тепер можна побачити останні цієї події на новому знімку галактики NGC 7727, яка має дуже незвичайну форму. З ядра цієї галактики виходять довгі та широкі смуги, наповнені газом пилом, а також новонародженими зірками, які являють собою аморфні спіральні рукави.

Ця галактика цікава не тільки своїм чудернацьким виглядом, а ще й тим, що вона має два галактичних ядра, в кожному з яких знаходиться надмасивна чорна діра. Ці чорні діри колись перебували в ядрах двох галактик, що зіткнулися.

По-перше, це найближча до Землі пара надмасивних чорних дір, а по-друге — це пара, де чорні діри розташовані найближче одна до одної серед усіх відомих подібних астрономічних об'єктів. Дві чорні діри розділяє приблизно 1600 світлових років. При цьому маса однієї з них становить 154 млн мас Сонця, а маса другої — 6,3 млн мас Сонця.

Два активних ядра в галактиці NGC 7727 Фото: ESO

За словами вчених, приблизно через 250 млн років ці чорні діри зіткнуться і створять одну гігантську надмасивну чорну діру. При цьому зіткнення цих об'єктів має призвести до появи потужних гравітаційних хвиль.

У результаті бурхливого злиття двох галактик та їхнього об'єднання в одну NGC 7727 (власне повне злиття ще не завершено) активізувався процес формування нових зірок. У спіральних рукавах пекулярної галактики знаходиться велика кількість активних регіонів зореутворення.

Наразі науковці називають 23 об'єкти в NGC 7727 кандидатами на статус молодих кульових зоряних скупчень, які з'явилися внаслідок злиття двох спіральних галактик. За словами вчених, такі кульові зоряні скупчення часто з'являються там, де відбувається підвищена поява нових зірок, особливо це стосується галактик, які стали продуктом злиття.

Астрономи вважають, що після зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеди також з'являться такі самі незвичайні спіральні рукави, і нова галактика матиме приблизно таку саму форму. При цьому найімовірніше Сонце переміститься в новий регіон, хоча сама Сонячна система від цього не постраждає.

За словами вчених, коли завершиться процес злиття нашої галактики і найближчого великого сусіда, то новий об'єкт найімовірніше виглядатиме як еліптична галактика. Але нові зірки тут з'являтимуться дуже рідко.

Як уже писав Фокус, галактика Андромеди в минулому пережила вже кілька злиттів з іншими галактиками і процес її появи відрізнявся від процесу появи Чумацького Шляху, як з'ясували вчені .