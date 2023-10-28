Істина близько. Новий аналіз 60-метрової "тарілки" над Андами, показав, що це справжній НЛО (фото)

Дослідники вважають, що наблизилися до розгадки існування непізнаних аномальних явищ — допомогло фото, зроблене ще 2010 року.

Ця історія почалася 14 лютого 2010 року, коли пара та їхня однорічна донька провели весь день біля водосховища Ель-Єсо (Анди, Чилі). Тоді відпочивальники зробили 16 фотографій приголомшливої долини і неба над головою, а повернувшись додому, помітили щось незвичайне на одному з фото, пише Daily Mail.

На зображенні було видно помаранчевий об'єкт, що світився, частково прихований за хмарами. Далі фото було передано в Національний центр авіаційних повідомлень про аномальні явища (NARCAP), де його детально вивчили, у спробі розвінчати або довести дивне явище. Через п'ять місяців глава організації Тед Роу випустив 23-сторінковий звіт за підсумками тривалого аналізу зображення, суть якого зводилася до того, що "докази є", а на фото справді зафіксовано "непізнаний повітряний феномен".

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У звіті NARCAP також йдеться, що фото було зроблено в неділю вдень. На кадрі видно сонце, що сяє крізь білі хмари, а також смуга червонуватих хмар зліва, що містить у собі "суцільний помаранчевий об'єкт", що світиться, з цікавими деталями поверхні.

Фото, зроблене 14 лютого 2010 року Фото: NARCAP

Після цього розслідування зайшло в глухий кут до того моменту, поки звіт не був непомітно опублікований. У результаті вчені знову зосередилися на його вивченні. Так, за словами експерта з фізики з Університету Олбані заявив, що цей об'єкт дійсно непізнаний, а тому є "справжнім НЛО".

Цей випадок спостереження НЛО в Андах знову став об'єктом дослідження в документальному фільмі "Доказ є" на каналі History Channel. Під час розслідування вчені визначили, що жодні ефекти камери не могли бути пов'язані з "тарілкою", зображеною на фото, а тому дійшли висновку, що перед ними "справжній НЛО". Вчені також заявили, що тепер ми, ймовірно, "наближаємося до істини".

Зазначимо, "Доказ є" є науково-популярним серіалом, у якому експерти та науковці спільно досліджують відео або фото дивних явищ, що їх фіксує публіка. За словами авторів програми, більшість із матеріалів, які до них потрапляють, насправді легко можна пояснити, проте їхня основна робота полягає в тому, щоб відсіювати дурниці.

У звіті говориться, що частина UAP, мабуть, закрита пір'ястими або пір'ясти-купчастими хмарами Фото: NARCAP

Під час розслідування експерти детально вивчили об'єкт, зафіксований над Андами, і дійшли висновку, що не можуть його ідентифікувати. На думку дослідників, це є доказом того, що перед нами непізнане аномальне явище (НАЯ).

Експерти вважають, що частина андського НАЯ, ймовірно, закрита пір'ястими або пір'ястисто-купчастими хмарами, що ускладнює оцінку його розмірів. Однак NARCAP вважає, що довжина об'єкта може перевищувати 60 метрів.

Передбачається, що довжина об'єкта становить понад 60 метрів Фото: NARCAP

До слова, Роу також досліджував зображення з урахуванням червоного, зеленого і синього кольорів, щоб зрозуміти, як могло розподілятися світло. У результаті червона і зелена довжина хвиль надала НАЯ більше деталей і чіткості контурів, ніж синя. При цьому верхній край об'єкта можна було спостерігати в будь-якому з трьох відтінків — Роу дійшов висновку, що це пов'язано з тим, що об'єкт "висвітлює якесь джерело світла".

Крім того, експерти провели дослідження спотворення пікселів і дійшли висновку, щоб виключити ймовірність підробки фото. Роу з колегами дійшли висновку, що НАЯ спочатку було присутнє, коли було зроблено фото.

Через 13 років загадковий випадок в Андах був знову вивчений вченими. В епізоді програми "Докази є" астроном і дизайнер відеоефектів Марк де Антоніо пояснив, що дивне утворення на фото, цілком може бути результатом ефекту призми. Він виникає, коли сонце потрапляє на кристали льоду в атмосфері, створюючи веселку. На думку де Антоніо, саме це ми та бачимо на фото.

Фото НАЯ в Андах у червоному спектрі Фото: NARCAP

Водночас метеоролог Хуан Ернандес із Національної метеорологічної служби не зміг знайти логічне пояснення наявності об'єкта на фото. За його словами, це мало схоже на ефект артефакту камери та немає жодних пояснень, чому об'єкт знаходиться в небі. Річ у тім, що більшість дефектів камери відображаються у вигляді ліній, проте НАЯ в Андах має форму диска. Крім того, простим поясненням червонуватого відтінку хмари могло б стати призахідне сонце, проте відомо, що кадр було зроблено в середині дня.

На бік Ернандеса також став інший експерт, фізик Метьюс Шидагіс з Університету Олбані. Вчений заявив, що повністю згоден із висновком звіту NARCAP, де йдеться про те, що на фото дійсно зображений "справжній НЛО".

Водночас усі вчені згодні, що подібні розслідування наближають нас до істини. Утім, визначення об'єкта на фото як НЛО зовсім не означає, що "це інопланетяни". Дослідники наполягають, що лише дійшли висновку: перед ними щось, що неможливо визначити.

Раніше Фокус писав про перший звіт NASA про НЛО: що вчені з'ясували про ці загадкові явища.