Цілющий і простий у приготуванні: вчені розповіли, чому курячий суп вважають корисним

Курячий суп уже давно зарекомендував себе як корисна і смачна страва, яку легко приготувати, але мало хто знає, що цей суп з'явився ще на зорі світанку нашої цивілізації, а його лікувальні властивості перевірені часом.

Протягом усієї історії людства курячий суп використовували в усьому світі як засіб від хвороб. Його популярність можна спостерігати в багатьох культурах. Його часто готують із локшиною, хоча в різних країнах він готується по-різному. Але його популярності як засобу лікування є вагомі причини, пише ScienceAlert.

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Ще в 60 р. н.е. курячий суп був рекомендований Педанієм Діоскоридом, армійським хірургом Римської імперії. Однак його походження сягає корінням у Стародавній Китай. Існує думка, що курячий суп допомагає в разі застуди та грипу, але чи є цьому наукові докази? Одні вважають його простим заспокійливим плацебо, інші вважають, що в ньому є щось більше.

У смаку курячого супу переважає "умамі" — одне з п'яти первинних смакових відчуттів. Цей унікальний смак, який часто асоціюється з м'ясним присмаком, також присутній у таких продуктах, як сир, гриби та соєвий соус. Важливим аспектом його потенційної користі для здоров'я є здатність стимулювати апетит, що особливо важливо, коли хворі люди втрачають бажання їсти через запалення. Дослідження показують, що умамі може підвищувати апетит і покращувати засвоєння білків.

Цікаво, що курячий суп може зменшувати такі симптоми, як закладеність носа, завдяки зниженню запалення. Дослідження показали, що він може знижувати активність нейтрофілів — білих кров'яних клітин, що сприяють запаленню.

Важливо також розрізняти домашні та оброблені супи. Якщо домашній курячий суп, багатий білками з курки і поживними речовинами з овочів, корисний для здоров'я, то багато консервованих варіантів позбавлені цих поживних властивостей. Крім того, тепло і пар, що виходять від супу, можуть сприяти очищенню від густого слизу при респіраторних захворюваннях. Деякі дослідження навіть показують, що курячий суп ефективніший у цьому відношенні, ніж просто гаряча вода. Такі інгредієнти, як перець, часник і бульйон, що входять до складу супу, також відіграють роль у зволоженні й очищенні слизу.

Насамкінець слід зазначити, що хоча курячий суп і не є гарантованим засобом від застуди та грипу, останні наукові відкриття підкреслюють його потенційні лікувальні властивості. Для досягнення максимального ефекту вченими рекомендується готувати домашні супи, багаті різноманітними інгредієнтами.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.