На тілі "нізвідки" з'являються синці: це може бути ознакою чогось серйознішого

Хоча найчастіше за синцями на нашому тілі стоять історії травматичних ситуацій, деякі з них, що з'являються раптово і без причини, можуть нести в собі сигнал того, що з нашим організмом щось не так.

Приблизно 18% дорослих людей стикаються з проблемою раптової появи синців. Це явище може викликати занепокоєння, особливо якщо на це немає видимої причини. Вчені вирішили з'ясувати, що стоїть за їхньою появою і які небезпеки це становить, пише ScieneAlert.

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Кров, як би це не звучало дивно, відіграє найважливішу роль у захисті нашого організму від неконтрольованої кровотечі. Вона циркулює по кровоносних судинах, доставляючи кисень та імунні клітини до життєво важливих органів. У разі ушкодження кровоносної судини починається процес згортання крові: тромбоцити зв'язуються з ушкодженими стінками судини і, залучаючи білки (фактори згортання), утворюють кров'яний згусток, що запобігає надмірній втраті крові. Тромбоцити виробляються в кістковому мозку, а більшість факторів згортання синтезуються в печінці.

Сант-Рейн Пасріча, керівник відділу популяційного здоров'я та імунітету Інституту Волтера та Елізи Голл назвав можливі проблеми зі здоров'ям, що призводять до появи синців:

Проблеми з білками згортання крові . Деякі люди успадковують стани, за яких спостерігається дефіцит факторів згортання крові. Наприклад, гемофілія А вражає чоловіків через генетичну недостатність фактора VIII. У представників обох статей може спостерігатися хвороба фон Віллебранда, яка впливає на інший найважливіший фактор згортання крові. Захворювання печінки також впливають на здатність до згортання. Тому в разі виявлення будь-яких аномалій проводять друге діагностичне дослідження — вимірювання функції згортання крові з подальшою оцінкою основних факторів згортання.

. Деякі люди успадковують стани, за яких спостерігається дефіцит факторів згортання крові. Наприклад, гемофілія А вражає чоловіків через генетичну недостатність фактора VIII. У представників обох статей може спостерігатися хвороба фон Віллебранда, яка впливає на інший найважливіший фактор згортання крові. Захворювання печінки також впливають на здатність до згортання. Тому в разі виявлення будь-яких аномалій проводять друге діагностичне дослідження — вимірювання функції згортання крові з подальшою оцінкою основних факторів згортання. Проблеми з кровоносними судинами. Хоча гострий дефіцит вітаміну С, що спричиняє легке утворення синців (цинга), сьогодні трапляється рідко, деякі захворювання, наприклад пурпура Хеноха-Шонлейна, можуть спричиняти запалення кровоносних судин, що призводить до утворення синців. У літніх людей синці можуть з'являтися через тендітну шкіру й ослаблені кровоносні судини.

Хоча гострий дефіцит вітаміну С, що спричиняє легке утворення синців (цинга), сьогодні трапляється рідко, деякі захворювання, наприклад пурпура Хеноха-Шонлейна, можуть спричиняти запалення кровоносних судин, що призводить до утворення синців. У літніх людей синці можуть з'являтися через тендітну шкіру й ослаблені кровоносні судини. Вплив ліків і харчових добавок. Ліки, такі як аспірин, клопідогрель, препарати для розрідження крові та деякі нестероїдні протизапальні засоби, можуть впливати на утворення синців через свій вплив на функцію тромбоцитів або згортання крові. Тривале застосування пероральних або інгаляційних кортикостероїдів може підвищити схильність до утворення синців, оскільки вони стоншують шкіру та послаблюють кровоносні судини. Деякі безрецептурні харчові добавки та антидепресанти також сприяють появі синців.

Ліки, такі як аспірин, клопідогрель, препарати для розрідження крові та деякі нестероїдні протизапальні засоби, можуть впливати на утворення синців через свій вплив на функцію тромбоцитів або згортання крові. Тривале застосування пероральних або інгаляційних кортикостероїдів може підвищити схильність до утворення синців, оскільки вони стоншують шкіру та послаблюють кровоносні судини. Деякі безрецептурні харчові добавки та антидепресанти також сприяють появі синців. Травми та жорстоке поводження. Незрозумілі синці можуть бути наслідком нерозпізнаних травм. Тому медичні працівники повинні делікатно розпитувати про можливі інциденти, включно з жорстоким поводженням з дітьми або насильством з боку партнера.

Крім цього, дослідник так само запропонував кілька способів діагностики раптових синців:

Гематологічні дослідження. Часто гематологи не знаходять жодних конкретних причин появи синців. Однак вони починають проявляти пильність за наявності кількох проблем, пов'язаних із кровотечею. До таких ознак належать поширені великі синці, часті кровотечі з носа, рясні менструальні цикли, ускладнення після стоматологічних операцій, хірургічних втручань або пологів, а також несподівані сильні кровотечі.

Діагностичні тести. Основним діагностичним тестом для виявлення легких синців є повний аналіз крові, що визначає рівень тромбоцитів. Зниження рівня тромбоцитів може бути пов'язане з їх недостатнім виробленням у кістковому мозку або швидким виведенням із кровообігу. Наприклад, захворювання, зване імунною тромбоцитопенічною пурпурою, може сильно знижувати рівень тромбоцитів, що проявляється у вигляді висипки з дрібними синцями. Якщо у дітей цей стан часто має тимчасовий характер, то дорослим може знадобитися лікування, спрямоване або на придушення імунної відповіді, або на збільшення вироблення тромбоцитів. У крайніх випадках може знадобитися видалення селезінки.

Підбиваючи підсумки, Пасріча наголосив, що різні медичні стани можуть призводити до появи синців, але якщо в анамнезі немає виражених кровотеч, а результати аналізів крові та згортання зсідання перебувають у межах норми, то привід для занепокоєння зазвичай мінімальний.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили найточніший тест крові на хронічну втому. У спробах розробити методи ранньої діагностики захворювання, яке складно виявити, вчені розкрили нові маркери в нашій крові, здатні передбачити недугу з точністю до 91%.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.