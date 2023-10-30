Рівень моря піднявся у 2 рази вище, ніж передбачалося: що підкосило Світовий океан

Нове дослідження припускає, що вченим вдалося розгадати неймовірний стрибок рівня моря — винне екстремальне погодне явище.

Десятиліттями вчені відстежують глобальний рівень моря за допомогою супутників NASA. Спостереження показують, що з 1993 року середній глобальний рівень моря піднявся більш ніж на 9 сантиметрів. Однак у період з червня 2014 по травень 2016 року сталося щось незвичайне — вчені зафіксували різкий стрибок, пише Science Alert.

У новому дослідженні група океанологів з Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS) використовувала дані довгострокових спостережень і підрахували, що глобальний середній рівень моря має підвищуватися приблизно на 4 міліметри на рік у період з 2014 до 2016 року.

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Однак дані свідчать про те, що насправді за ці два роки середній глобальний рівень моря піднявся на 15 міліметрів, замість очікуваних 8. Попри те, що цей підйом не набагато перевищує довжину людського нігтя і може здатися незначним, вчені попереджають: "це був стрибок, що лякає, у довгостроковій перспективі".

У новому дослідженні команда зосередилася на розумінні того, чим спричинений цей неймовірний стрибок у підвищенні глобального рівня моря — вчені дійшли висновку, що головним винуватцем є екстремальний і незвичайний кліматичний період.

Під час роботи вченим вдалося пов'язати цей раптовий стрибок із послідовними явищами Ель-Ніньйо в Тихому океані, які, ймовірно, прискорили підвищення рівня моря завдяки зміщенню характеру опадів і висиханню басейну Амазонки.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо є однією з фаз Південного коливання Ель-Ніньйо (ENSO), нерівномірної зміни вітру та температури поверхні моря, яка коливається в тропічній частині Тихого океану. Фактично зміна пасатів штовхає теплу воду до західного узбережжя Америки, як це відбувається в періоди Ель-Ніньйо, або в бік Азії, якщо в Тихому океані панує протилежність Ель-Ніньйо — Ла-Нінья.

Команда виявила, що підвищення глобального рівня моря на 15 мм збіглося з двома послідовними явищами Ель-Ніньйо у 2014-2015 і 2015-2016 роках. При цьому, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) останній період виявився найбільш екстремальним: 2016 рік швидко перевершив попередній як найспекотніший за всю історію спостережень.

За словами провідного автора дослідження, океанолога Вільяма Лловела, саме ці екстремальні Ель-Ніньйо фактично змінили характер опадів у всьому світі. Це спричинило скорочення запасів наземної води в басейні Амазонки, що призвело до збільшення глобальної середньої маси океану.

Такого висновку команда дійшла, об'єднавши дані з кількох супутників і глобального масиву датчиків, що плавають в океані. Крім того, вчені проаналізували зміни температури поверхні океану, маси океану і кількості води, що зберігається на суші, у річкових системах, наприклад, у басейні Амазонки.

Зазначимо, що басейн Амазонки займає близько 35% південноамериканського континенту і є величезним водозбірним басейном, що включає Амазонку та її капітальні притоки. Під час дослідження команда виявила, що 80% 15-міліметрового підйому в період з 2014 по 2016 роки було пов'язано зі збільшенням маси світового океану. Вчені вважають, це викликано тим, що Ель-Ніньйо змінив характер опадів: у басейні Амазонки утримувалося менше води, а над східною тропічною частиною Тихого океану випало більше опадів.

Додатковими факторами також стали танення льодовикових щитів та інші зміни рівня води на суходолі, проте одне лише висихання басейну Амазонки фактично сприяло підвищенню рівня моря на 5 міліметрів.

Аналіз також показує, що решта 20% підйому, або 3 міліметри, були пов'язані з розширенням океану в міру його потепління. Вчені також зазначають, що не існує двох однакових Ель-Ніньйо, а тому вивчення його впливу на рівень океану може допомогти уточнити кліматичні моделі визначення майбутнього підйому рівня моря. Науковці зазначають, що це особливо важливо в умовах нинішнього Ель-Ніньйо, який суттєво впливає на клімат планети. Липень і вересень 2023 року вже стали найспекотнішими за всю історію спостережень, і вчені побоюються, що 2023 рік загалом зможе побити рекорд 2016 року, який сьогодні вважається найспекотнішим.

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