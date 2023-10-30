В'єтнамки з кам'яного віку: вчені відтворили взуття перших людей Африки

Найдавнішим відомим європейським черевикам 6 000 років. У Південній Африці вважалося, що до 2 000 років тому люди не носили взуття. Але сліди скам'янілостей з трьох палеоповерхонь змінюють цей наратив.

Нещодавні дані свідчать про те, що наші предки могли носити взуття ще в середньому кам'яному віці, який тривав від 75 000 до 150 000 років тому. Це стало несподіваним поворотом у нашому розумінні історії людства. Саме відкриття кидає виклик попереднім уявленням про хронологію розвитку складних когнітивних і практичних здібностей нашого виду, пише Phys.org.

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Традиційно ми вважали, що найдавнішому взуттю в Європі лише 6 000 років. У Південній Африці вважалося, що люди почали носити взуття лише близько 2 000 років тому. Однак знахідка скам'янілостей на Капському узбережжі Південної Африки перевернула це уявлення з ніг на голову.

Доктор Бернхард Ципфель, дослідник Інституту еволюційних досліджень Вітса, пояснює, що нові дані свідчать про те, що люди в цьому регіоні носили якесь взуття, щоб ходити по пляжу.

"Ми всі припускали, що люди ходили босоніж. Однак, південне узбережжя Капської провінції в той час мало дуже гострі скелі. Цілком логічно, що люди використовували взуття, щоб захистити себе. Сто тисяч років тому травма стопи могла бути смертельною", — каже Ципфель.

Щоб розкрити це захопливе відкриття, вчені звернулися до галузі, яка називається іхнологія, що займається вивченням викопних слідів і відбитків. Хоча немає прямих доказів того, яке взуття носили ранні гомініди, оскільки шкіра та рослинні матеріали того часу вже давно біологічно розклалися, дослідники зосередилися на пошуку слідів, залишених людьми, які могли носити якусь форму покриття для ніг. Такий підхід допомагає нам дізнатися більше про те, як стародавні людські популяції поводилися, пересувалися та взаємодіяли.

Доктор Ципфель, який є одночасно дослідником і лікарем-ортопедом, припускає, що взуття, яке носили ці ранні люди, було чимось схожим на сучасні в'єтнамки, відомі в народі як "плаккі". На користь цієї ідеї свідчать археологічні знахідки сандалій, які носили люди племені сан. За словами науковця, це взуття мало бути достатньо міцним, щоб витримати складні умови навколишнього середовища того часу.

Намагаючись зрозуміти взуття минулого, дослідники відтворили примітивне взуття і пройшлися тими самими пляжами, де колись ходили стародавні гомініди. Вони проводили експерименти в різних умовах, досліджуючи власні сліди на мокрому та сухому піску. Порівнюючи свої висновки зі справжніми слідами, яким від 70 000 до 150 000 років, вони змогли виявити дивовижні кореляції.

Хоча докази залишаються непереконливими, дослідники натхненні своїми відкриттями. Це дослідження сприяє нашому розумінню того, коли люди могли почати носити взуття — тема, яка не настільки сильно вивчена.

Доктор Ципфель зазначає, що ці знахідки переконливо свідчать про те, що південноафриканський регіон відігравав вирішальну роль у розвитку когнітивних і практичних здібностей людини протягом тривалого періоду.

Дослідження відкриває нові шляхи для вивчення нашої давньої історії та способів, якими наші предки пристосовувалися до навколишнього середовища, потенційно поглиблюючи наше розуміння коренів людської цивілізації.

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