Обґрунтована репутація. Вчені визначили справжню ефективність популярних дієт

У новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, які з популярних дієт справді корисні для нас, а які з них є необґрунтованими та радше схожі на ефект плацебо.

У новому дослідженні поширені в США "популяризовані" дієти були ретельно проаналізовані в порівнянні з дієтичними рекомендаціями з метою оцінки їхніх поживних переваг. У результаті було виявлено тривожну тенденцію в харчуванні американців, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Причиною занепокоєння вчених стала тенденція, що характеризується високим споживанням нездорових жирів, натрію, цукру і калорій, а також недостатнім споживанням фруктів, овочів і клітковини. Більшість американців відхиляються від державних дієтичних рекомендацій (ДДР), що відображається в низьких показниках індексу здорового харчування (ІСХ) за період з 2005 по 2016 рік.

Дослідження було присвячене визначенню та виявленню популярних "химерних" дієт шляхом великого вивчення різних джерел і Google Trends. Після ретельного аналізу було відібрано вісім дієт, які потім були проаналізовані на предмет якості харчування з використанням системи оцінок ІЗП. Дослідники склали тижневі меню для кожної дієти, аналогічні підходу клінічних дієтологів до планування харчування пацієнтів, прагнучи привести їх у відповідність до ГДР.

Для оцінки використовували автоматизований самоконтрольований 24-годинний дієтологічний інструмент (ASA24®), що дає змогу одержати дані про раціон харчування, що дало змогу вивести бали ІЗП-2015, які вказують на рівень дотримання ГДР за шкалою 0-100. Крім того, за допомогою цього інструменту було зібрано докладну інформацію про продукти харчування, розміри порцій і напої в кожному зразковому меню, що сприяло проведенню ретельного аналізу поживних речовин.

Отримані результати дали змогу розділити популярні дієти на три рівні обмеження: найменш, помірно та найбільш обмежувальні. Найменш обмежувальними виявилися такі дієти, як рослинна/веганська та пісна, а найбільш обмежувальними — кетогенна, м'ясоїдна та рідка дієти. Якість раціону після оптимізації відповідно до ГДР показала діапазон сумарних балів ІЗП від 26,7 до 89,1 для дієт Carnivore і Low-FODMAP відповідно, з різною калорійністю.

Вченими також були відзначені високі показники достатності фруктів, овочів і білків у більшості дієт, за винятком кетогенної, м'ясоїдної та рідкої дієт. Під час оцінки також було виявлено деякі поживні речовини, такі як кальцій, вітамін D, калій і клітковина, які зазвичай недостатньо споживають американці, і лише деякі дієти відповідають адекватному рівню цих поживних речовин.

Суть дослідження полягає в тому, що при ретельному плануванні відповідно до НДР деякі популярні дієти потенційно можуть отримати високий бал ІЗП, що означає хорошу якість харчування. Зокрема, чотири дієти, а саме: низькокалорійна, веганська, військова та пісна дієти подолали поріг високої якості харчування. Аналіз також засвідчив, що незначні зміни в цих дієтах можуть відкрити перспективні стратегії підвищення якості харчування, розвінчати деякі міфи про "правильне" харчування та підкреслити, що популярні дієти справді можуть бути корисними для здоров'я, якщо вони відповідають встановленим дієтичним рекомендаціям.

Раніше Фокус писав про п'ять рослин, здатних зміцнити і зберегти серце. Від набору спецій до найближчого саду — природа може знайти те рішення проблеми холестерину, яке ми так довго шукали, стверджує лікар.

Також Фокус писав про вісім овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.