Традиції проти інновацій. Переваги ГМО пива та майбутнє напою розкрили вчені

Величезна кількість сортів і видів пива залишає місце для експериментів із генетикою, але поки одні підключають технології до процесу пивоваріння, інші принципово не сприймають сучасний підхід, дотримуючись перевірених традицій.

Пиво — це популярний і давній напій. Налічуючи століття, воно досі актуальне і старі рецепти пивоваріння користуються небувалим попитом. Але не всі бажають засиджуватися в минулому. Так, одна компанія зважилася йти в ногу з часом і вдалася до передових технологій, почавши додавати в пиво генетично модифіковані дріжджі, пише BBC.

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Чарльз Денбі, генеральний директор і співзасновник компанії Berkeley Yeast, займається поліпшенням смакових якостей пива шляхом зміни генетики дріжджів. Його каліфорнійська компанія редагує ДНК дріжджів таким чином, щоб підкреслити одні смакові якості та зменшити інші. Наприклад, дріжджі Tropics були створені для надання смаку маракуї та гуави. Денбі наголошує на перевагах таких модифікацій, підкреслюючи їхню надійність і зниження потреби в інших інгредієнтах, таких як справжні фрукти або штучні ароматизатори.

Дріжджі відіграють ключову роль у пивоварінні, перетворюючи цукри з ячмінного солоду і зерна на спирт і надаючи йому аромат. Крім надання аромату, дріжджі Berkeley Yeast можуть усувати і небажані. Вони розробили штам дріжджів, який знижує рівень діацетилу — неприємного аромату, характерного для деяких сортів хмільного пива. Крім того, вони розробили дріжджі, які дають змогу виробляти кисле пиво бельгійського типу набагато швидше, ніж традиційні методи.

У США, де норми регулювання генетично модифікованих (ГМ) продуктів харчування м'якші, пиво, виготовлене з використанням продукції Berkeley Yeast, уже доступне. Її використовують такі відомі каліфорнійські ремісничі пивоварні, як Temescal, Alvarado Street і Cellarmaker. Однак міжнародні норми обмежують можливості Berkeley Yeast по всьому світу. Наприклад, у Великій Британії ГМ-продукти повинні відповідати певним критеріям і мати чітке маркування ГМ.

Інший постачальник ГМ-дріжджів — чиказька компанія Omega Yeast Labs — нещодавно виявила і видалила ген, відповідальний за помутніння пива, за допомогою технології генного редагування Crispr/Cas9.

Іан Годвін, експерт у галузі рослинництва, зазначає, що багато представників галузі знають про те, що американські пивовари використовують генно-модифіковані дріжджі, хоча це рідко афішується через суперечливу репутацію ГМ-технологій. Річард Прейс, фахівець із пивних дріжджів із Канади, додає, що США займають гнучку позицію щодо генетичних модифікацій у пивоварінні.

Пивоварна компанія Lagunitas Brewing в Каліфорнії, що належить Heineken, проводить експерименти з ГМ-дріжджами, але поки що не використовує їх у своїй продукції. Майстер пивоварні Джеремі Маршалл підкреслює, що навіть якщо в пивоварінні використовують ГМ-дріжджі, кінцевий продукт не містить генетично модифікованих елементів, а тільки смакові сполуки.

Однак не всі пивоварні приймають генно-модифіковане пиво. Компанія Carlsberg, світовий пивний конгломерат, дотримується суворої політики відмови від ГМ. Вони використовують традиційні методи перехресного запилення для виведення сортів ячменю і хмелю, здатних витримувати складні умови. Біргітте Скадхауге з дослідницької лабораторії Carlsberg зазначає, що нещодавно було виведено сорт ячменю, який легше вирощувати і який довше зберігає свіжість.

Щодо майбутнього ГМ-пива вчені налаштовані оптимістично. Вони уявляють собі пиво, яке зберігатиме свіжість необмежений час, пропонуючи незмінний смак у всьому світі. Він вважає, що такі компанії, як Berkeley Yeast, просуваються до цієї мети і є піонерами галузі.

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