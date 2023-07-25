Вино омолоджує шкіру в середньому віці та старше: який сорт необхідно пити

Недавнє дослідження пролило світло на омолоджувальні здібності вина, але такі властивості приписують далеко не всім його сортам, і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

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Можливо, ваше рішення іноді побалувати себе келихом червоного вина може допомогти вашій шкірі виглядати молодшою. Про це свідчать результати недавнього дослідження, проведеного в Університеті Флориди, уточнюючи при цьому, що ключем до молодості може стати тільки певний сорт червоного вина, відомого під назвою мускатне вино, пише Daily Mail.

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Було встановлено, що мускатне вино, виготовлене з винограду, що росте на південному сході США, підвищує еластичність шкіри в жінок середнього та старшого віку. Еластичність шкіри — це її здатність розтягуватися і повертатися до своєї первісної форми. З віком шкіра втрачає цю еластичність, що призводить до появи зморшок і в'ялості.

Вчені, які брали участь у дослідженні, серед яких була доктор Ліндсі Крістман, виявили, що це вино містить особливу суміш природних рослинних сполук, відомих як поліфеноли. Поліфеноли — це, по суті, антиоксиданти, що захищають організм від ушкоджень. У мускатному вині ці поліфеноли, мабуть, мають унікальне поєднання, що і забезпечує його потенційні антивікові властивості.

Для участі в дослідженні вчені запросили 17 жінок віком від 40 до 67 років. Їм було запропоновано випивати по два келихи деалкоголізованого мускатного вина щодня протягом шести тижнів. Чому саме деалкоголізованого? Дослідники хотіли переконатися в тому, що це саме поліфеноли викликають такий ефект, а не сам алкоголь.

Потім учасники зробили тритижневу перерву і перейшли на плацебо — аналогічний за виглядом і смаком напій, але такий, що не містить поліфенолів. Коли жінки пили мускатне вино, у них підвищилася еластичність шкіри, і вона стала утримувати більше води. Підвищена вологовіддача означає, що шкіра може ефективніше захищати себе від пошкоджень.

Під час дослідження не було виявлено різниці в кількості зморшок на шкірі. Таким чином, хоча вино з мускату і підвищує еластичність шкіри та утримує в ній воду, воно не обов'язково сприяє зникненню зморшок.

Однак є і деякі складнощі. По-перше, мускатне вино досить рідко зустрічається за межами південно-східної частини США. Його важко знайти за межами країни, оскільки в різних країнах домінують різні види вин, відповідно до уподобань їхніх жителів. По-друге, слід пам'ятати, що мускатне вино, яке використовували в цьому дослідженні, було деалкоголізованим, тому неможливо з упевненістю сказати, чи матиме такий самий ефект звичайна алкогольна версія.

Нарешті, дослідження було невеликим, всього 17 добровольців, і воно ще не рецензувалося. Це означає, що необхідні додаткові дослідження, перш ніж вчені зможуть остаточно стверджувати, що мускатне вино є ключем до еластичності шкіри. Але ця наукова робота відкриває нові перспективи в галузі догляду за шкірою. Можливо, наш наступний крем для омолодження шкіри буде створено на виноградниках.

Раніше Фокус писав про те, як тропічні рослини споюють тварин у своїх корисливих цілях. Тропічний ліс зберігає в собі п'янку таємницю — фрукти, що ростуть там, містять алкоголь, а ссавці, які їх поглинають, не можуть ним насититися.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб позбавити вино неприємного запаху. Дослідники вважають, що нові пластини можна буде використовувати на будь-якому етапі виробництва і вони позбавлять запаху "гуми" або "тухлих яєць".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.